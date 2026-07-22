Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2100 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) в середине торговой сессии 22 июля превысил отметку в 2100 пунктов, прибавляя более 1,2%. Поводом для оптимизма стало подтверждение информации о предстоящей встрече глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.

К 12:08 мск индекс МосБиржи составил 2104,31 пункта (+1,23%), РТС — 843,85 пункта (+1,22%). В лидерах роста оказались бумаги «Полюса» (+7,8%), «Русала» (+3,7%) и «Роснефти» (+3,4%). Позитивная динамика охватила большинство «голубых фишек», среди которых «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и Сбербанк — они прибавляют в пределах 0,3–2,2%.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его переговоры с госсекретарем США Марко Рубио согласованы и пройдут 23 июля в Маниле. По словам министра, Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказывается от предыдущих предложений, высказанных в Анкоридже. Сергей Лавров также отметил, что намерен обсудить с американским коллегой перспективы урегулирования украинского кризиса.