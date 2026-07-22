Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Achim Scheidemann / picture alliance / Getty Images Фото: Achim Scheidemann / picture alliance / Getty Images

Финал чемпионата мира 1998 года — это больше, чем просто матч. Ведь в составах команд играли футболисты, которых знали все. За Бразилию — «Зубастик» Роналдо, Ривалдо и Бебетто, а за Францию — Зинедин Зидан и Дидье Дешам. В день игры Роналдо стало плохо, он три часа провел в больнице и даже был исключен из стартового состава, но в итоге все равно вышел на поле. Правда, той игры, которой от него ждали, не показал.

Несмотря на тот факт, что бразильцы были безоговорочными фаворитами, Франция сыграла четко и прагматично. Два мяча в ворота соперника влетели после подачи угловых в исполнении Зидана, а третий гол, который забил Эмманюэль Пети, стал тысячным взятием ворот в истории сборной Франции. Причем трехцветные заканчивали матч в меньшинстве — красную карточку получил Марсель Десайи.

Та победа со счетом 3:0 над Бразилией и первое в истории чемпионство Франции стали настоящей сенсацией. На Елисейских полях собралось 1,5 млн человек. Тот праздник по масштабу сравнивали с освобождением Парижа в 1944-м, а игроки команды получили высшую награду Франции — орден Почетного легиона.

Политики пытались изо всех сил акцентировать внимание болельщиков на том факте, что сборная включала игроков разных этнических групп. Но попытка сделать ту команду символом мультикультурного единства во Франции в итоге провалилась. Но на тот момент рейтинги политиков выросли, так же как и продажи спортивной прессы. После финала телеправа на чемпионат мира серьезно подорожали.

Без теории заговора тоже не обошлось. Говорили, что приступ Роналдо был инсценировкой. В России некоторые источники упоминали, что игра могла быть договорной, но слухи не подтвердились. Так финал Франция—Бразилия 1998-го навсегда вошел в список великих матчей чемпионатов мира.

Владимир Осипов