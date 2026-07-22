Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shiftall Фото: Shiftall

Думаю, каждый мечтал, но не мог сказать коллеге, родственнику или другу, который мешал вам сосредоточиться: «Да замолчи ты!». Вместо конфликтов японская компания Shiftall предлагает Mutalk 2. По документам — беспроводной звукоизолирующий микрофон, который глушит речь пользователя для окружающих. По сути — электронный намордник.

Корпус маски плотно охватывает рот и нос. По заверениям производителя, в таком устройстве голос на обычной разговорной громкости будет заглушен вовне минимум на 20 дБ. Если же звуки изо рта пользователя выходят на диапазон 1600–2000 Гц, который принято считать криком, визгом или эмоциональным восклицанием, Mutalk 2 понизит громкость уже больше чем на 30 дБ. Другими словами, если пользователь чересчур общителен или сгоряча захочет поорать, то соседи услышат в лучшем случае невнятное мычание.

Смысл, конечно же, не сводится к унижению. Mutalk 2 — это в первую очередь полезное решение для самого пользователя. Ведь это гарнитура, которая не мешает окружающим. А вот собеседник на другом конце звонка или в чате компьютерных игр все отлично услышит. Аудиосообщения гаджет передает в качестве 48 кГц и 24 бит. Это уровень приличной студийной звукозаписи.

Mutalk 2, как несложно догадаться, — уже второе поколение. Первый выпустили на закате пандемии в 2022 году как компактный микрофон для видеозвонков, метавселенных и ночных игровых сессий. Особенно идея понравилась VR-энтузиастам и удаленщикам. Во втором поколении гаджету переработали акустику и электронику, снизили задержку по беспроводному каналу и добавили автоматику.

Mutalk 2 распознает вертикальное положение, когда его ставят на стол или другую поверхность. При таком размещении он перестает передавать звуки и переходит в режим ожидания. Как только пользователь поднимает его ко рту, аппарат сам включается. Сомнительный визуально, но вполне рабочий вариант за $199 для тех, кто звонит из кухни, кафе, спальни или любит в полный голос поболтать в три часа ночи.

Александр Леви