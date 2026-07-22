В Орск поставят семь трамваев, работавших на линии в Москве

До 31 августа из Москвы в Орск отправят семь трамваев 71-623-02. Подрядчик должен перевезти электротранспорт до конца лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Торги на определение подрядчика для транспортировки общественного транспорта из московского Краснопресненского трамвайного депо в Орск были объявлены 23 июня текущего года. Победитель конкурса перевезет трамваи за 3,2 млн руб.

В феврале текущего года губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что Орск получит 17 современных комфортабельных трамваев.

Трамвайная система Орска начала свою работу в декабре 1948 года. Электротранспорт охватывает основные районы города. В 2024 году обновился трамвайный парк соседнего Новотроицка. В город поступили 13 новых вагонов «Львенок».

Андрей Сазонов