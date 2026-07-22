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Памфилова: на выборы глав регионов России выдвинули 40 кандидатов

На выборы глав субъектов России, которые пройдут в единый день голосования, выдвинули 40 кандидатов от девяти политических партий.Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выборы будут проходить с 18 по 20 сентября. Помимо глав регионов, россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Кроме того, в 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.

Госпожа Памфилова также сообщила, что девять из 11 политических партий представили документы на регистрацию федеральных списков кандидатов.

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