Памфилова: на выборы глав регионов России выдвинули 40 кандидатов

На выборы глав субъектов России, которые пройдут в единый день голосования, выдвинули 40 кандидатов от девяти политических партий.Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выборы будут проходить с 18 по 20 сентября. Помимо глав регионов, россияне выберут 450 депутатов Госдумы. Кроме того, в 39 регионах обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.

Госпожа Памфилова также сообщила, что девять из 11 политических партий представили документы на регистрацию федеральных списков кандидатов.