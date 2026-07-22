Иордания заявила о перехвате четырех иранских ракет

Составлено ИИ-Ассистентъ

Иордания неоднократно сталкивалась с ракетными и беспилотными атаками со стороны Ирана, который предпринимал такие действия по американским военным объектам, расположенным на её территории, или в качестве ответных ударов по Израилю. В свою очередь, Иордания заявляла, что не допустит использования своего воздушного пространства для ударов по Ирану и участвовала в попытках снизить эскалацию между Ираном и Израилем.

В прошлом Иордания уже перехватывала десятки иранских ракет и беспилотников. Например, в апреле 2024 года истребители Иордании, совместно с американскими и британскими силами, перехватили более 80 иранских БПЛА во время крупной иранской атаки на Израиль. Обломки ракет, выпущенных Ираном по Израилю, также падали на территории Иордании, что приводило к пострадавшим, как это было в октябре 2024 года, когда три человека получили легкие ранения.

Иран периодически наносил удары по ряду стран региона, включая ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудовскую Аравию, где расположены американские военные базы. Временный руководящий совет Ирана заявлял о прекращении ударов по государствам региона при условии, что они прекратят поддерживать американо-израильскую военную операцию.