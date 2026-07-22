Число фальшивых купюр в Свердловской области снизилось в три раза

В первом полугодии 2026 года на территории Свердловской области выявили 21 поддельную банкноту, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка России. Это почти в три раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было выявлено 59 фальшивок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Основной целью мошенников остаются купюры номиналом 5 тыс. руб. — за шесть месяцев обнаружено 14 таких подделок. На втором месте находятся банкноты по 1 тыс. руб., среди которых нашли пять фальшивых экземпляров. Несмотря на сложность изготовления, преступники также пытаются подделать монеты: за отчетный период выявили одну подделку. Большинство обнаруженных купюр (более половины) найдено сотрудниками кредитных организаций.

«Более половины поддельных купюр были выявлены кредитными организациями. Это говорит о высокой ответственности сотрудников банков — заподозрив фальшивку, они сдавали ее в полицию и помогали проводить работу "по горячим следам"»,— отметила эксперт Уральского ГУ Банка России Елена Фомина.

Ирина Пичурина