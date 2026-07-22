Акции Ozon упали на 8% после атак БПЛА на склады Wildberries

Бумаги маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) (OZON) на утренних торгах Мосбиржи 22 июля потеряли более 5%, опустившись до 2724,5 руб. за акцию. Падение достигало 8%, а минимальная цена фиксировалась на отметке 2640 руб. Коррекция происходит на фоне отсутствия корпоративных новостей у ретейлера.

Основной версией снижения аналитики называют «эффект домино» после ночных атак БПЛА на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Инвесторы опасаются, что происшествия могут спровоцировать общий отток покупателей с маркетплейсов, хотя эксперты считают этот сценарий маловероятным.

Рынок остается чувствительным к любым новостям о логистических рисках, особенно после аналогичного инцидента в Тамбовской области 18 июля, когда акции Ozon уже рухнули на 15,9%. Дополнительным негативным фактором выступает общее снижение широкого рынка. Индекс Мосбиржи утром корректируется после двух дней уверенного роста.