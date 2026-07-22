Акции Ozon упали на 8% после атак БПЛА на склады Wildberries
Бумаги маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) (OZON) на утренних торгах Мосбиржи 22 июля потеряли более 5%, опустившись до 2724,5 руб. за акцию. Падение достигало 8%, а минимальная цена фиксировалась на отметке 2640 руб. Коррекция происходит на фоне отсутствия корпоративных новостей у ретейлера.
Основной версией снижения аналитики называют «эффект домино» после ночных атак БПЛА на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Инвесторы опасаются, что происшествия могут спровоцировать общий отток покупателей с маркетплейсов, хотя эксперты считают этот сценарий маловероятным.
Рынок остается чувствительным к любым новостям о логистических рисках, особенно после аналогичного инцидента в Тамбовской области 18 июля, когда акции Ozon уже рухнули на 15,9%. Дополнительным негативным фактором выступает общее снижение широкого рынка. Индекс Мосбиржи утром корректируется после двух дней уверенного роста.
Падение акций Ozon, вероятно, связано не только с недавними атаками БПЛА. Ранее, уже в ноябре 2025 года, акции Ozon падали на Мосбирже после того, как глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила запретить онлайн-платформам продавать банковские продукты дочерних банков и устанавливать разные цены в зависимости от способов оплаты. Комментаторы отмечали обеспокоенность инвесторов в связи с этим регулированием и возможным снижением привлекательности дополнительных сервисов.
Проблемы с листингом также сказывались на Ozon. Компания неоднократно обжаловала решение американской биржи NASDAQ о делистинге ценных бумаг, но апелляции были отклонены. В ноябре 2023 года Ozon приступила к добровольному делистингу ADS с NASDAQ, объясняя это желанием сократить расходы на отчетность, что не повлияет на ее операционную деятельность, но также снижает ее видимость для международных инвесторов.
Более широкий фон связан с атаками БПЛА, которые происходят регулярно и неоднократно задевали гражданскую инфраструктуру, в том числе аэропорты, такие как Домодедово и Жуковский, и даже нефтеперерабатывающие заводы. Эти инциденты создают общую нервозность на рынке, влияя на логистику и операционные риски компаний, что может способствовать волатильности акций.