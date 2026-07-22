«Росгеология» изучала крупнейшее открытое месторождение золота в 2025 году
Крупнейшим месторождением рудного золота, открытым в 2025 году, стало Федоровско-Кедровское на границе Хакасии и Кемеровской области. Его разведку провели специалисты «Росгеологии», сообщили в пресс-службе холдинга. Общие запасы составляют 28 тонн, на государственный баланс поставлены 21,7 тонны категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну, забалансовые запасы оценены в 6,3 тонны.
Комплекс поисково-оценочных работ выполнялся по заказу компании «Федоровское» — партнера «Росгео». Общее руководство осуществляло дочернее предприятие «РГ Консалтинг», которое обеспечивало геолого-методическое сопровождение, супервайзинг, оперативную обработку данных, моделирование и оптимизацию работ в реальном времени, а на финальном этапе занималось разработкой ТЭО кондиций и подсчетом запасов.
Вице-президент «Росгео» Александр Иванов отметил, что геологоразведка завершена всего за три года, что подтверждает эффективность бизнес-модели холдинга по привлечению инвестиций. Генеральный директор «РГ Консалтинг» Андрей Некрасов добавил, что руды легкообогатимы, а месторождение находится в благоприятных условиях. Помимо трех оцененных участков, на четырех других завершены поисковые работы с высокими содержаниями золота, их оценку планируют начать уже в текущем году.
Открытие Федоровско-Кедровского месторождения в Хакасии стало крупнейшим приростом балансовых запасов золота в России в 2025 году, добавив 21,7 тонны, в то время как общий прирост по стране составил 614 тонн. Высокая востребованность золота стимулирует частные инвестиции в геологоразведку, что подтверждает общую тенденцию роста спроса на драгоценные металлы, в том числе со стороны центральных банков развивающихся стран.
В целом, запасы золота в России увеличились на 5% в 2024 году, а годовая добыча составила почти 900 тонн. Роснедра оценивали обеспеченность страны золотом при текущем уровне добычи в 36 лет. При этом, существуют мнения, что для устойчивого увеличения показателей необходимо значительное вложение средств в развитие месторождений.