«Росгеология» изучала крупнейшее открытое месторождение золота в 2025 году

Крупнейшим месторождением рудного золота, открытым в 2025 году, стало Федоровско-Кедровское на границе Хакасии и Кемеровской области. Его разведку провели специалисты «Росгеологии», сообщили в пресс-службе холдинга. Общие запасы составляют 28 тонн, на государственный баланс поставлены 21,7 тонны категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну, забалансовые запасы оценены в 6,3 тонны.

Комплекс поисково-оценочных работ выполнялся по заказу компании «Федоровское» — партнера «Росгео». Общее руководство осуществляло дочернее предприятие «РГ Консалтинг», которое обеспечивало геолого-методическое сопровождение, супервайзинг, оперативную обработку данных, моделирование и оптимизацию работ в реальном времени, а на финальном этапе занималось разработкой ТЭО кондиций и подсчетом запасов.

Вице-президент «Росгео» Александр Иванов отметил, что геологоразведка завершена всего за три года, что подтверждает эффективность бизнес-модели холдинга по привлечению инвестиций. Генеральный директор «РГ Консалтинг» Андрей Некрасов добавил, что руды легкообогатимы, а месторождение находится в благоприятных условиях. Помимо трех оцененных участков, на четырех других завершены поисковые работы с высокими содержаниями золота, их оценку планируют начать уже в текущем году.