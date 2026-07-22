ФАС возбудила дело после восьмикратного роста цен на препарат «Бифилиз»
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Фирма "Фермент"» из-за роста цен на препарат «Бифилиз (ВИГЭЛ)». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным ФАС, цена на препарат увеличилась с 500 руб. до 4000 руб.
«Бифилиз» применяется для лечения кишечных инфекций. В ФАС отметили, что препарат не входит в список жизненно необходимых, поэтому его цена не регулируется государством. При этом «Фермент» занимает доминирующее положение на рынке этого препарата и обязан соблюдать требования антимонопольного законодательства.
По данным ФАС, повышение цены не было экономически обосновано, а условия обращения препарата существенно не изменились. «Ферменту» грозит штраф, если нарушение подтвердится.
В своей деятельности Федеральная антимонопольная служба (ФАС) регулярно возбуждает дела против компаний, которые, занимая доминирующее положение на рынке, необоснованно повышают цены. Такие действия квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением или установление монопольно высоких цен. Производителям, в отношении которых возбуждаются подобные дела, грозят административные штрафы или возврат незаконно полученного дохода в бюджет. ФАС выявляет такие нарушения не только на фармацевтическом рынке, но и в других отраслях, например, в металлургии, производстве строительных материалов, молочной продукции и топливе.
Похожие расследования ФАС проводила в отношении фармацевтических компаний, таких как «Замбон-Фарма» за антибиотик «Флуимуцил-антибиотик ИТ», «КРКА-Рус» за повышение цен на «Ко-Дальнева» и «Нижфарм» за препарат от давления «Эдарби». В этих случаях ФАС также отмечала, что темпы роста прибыли производителей значительно превышали рост расходов на производство, а сами препараты не имели аналогов на российском рынке или не входили в перечень жизненно необходимых лекарств, что позволяло компаниям не регулировать цены государством. Эти дела показывают общую практику ФАС по контролю за ценообразованием на рынках, где присутствуют доминирующие игроки.