ФАС возбудила дело после восьмикратного роста цен на препарат «Бифилиз»

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Фирма "Фермент"» из-за роста цен на препарат «Бифилиз (ВИГЭЛ)». Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По данным ФАС, цена на препарат увеличилась с 500 руб. до 4000 руб.

«Бифилиз» применяется для лечения кишечных инфекций. В ФАС отметили, что препарат не входит в список жизненно необходимых, поэтому его цена не регулируется государством. При этом «Фермент» занимает доминирующее положение на рынке этого препарата и обязан соблюдать требования антимонопольного законодательства.

По данным ФАС, повышение цены не было экономически обосновано, а условия обращения препарата существенно не изменились. «Ферменту» грозит штраф, если нарушение подтвердится.