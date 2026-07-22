Число сделок с эскроу с новостройками в Москве сократилось за год на треть

С января по июнь 2026 года на рынке новостроек Москвы заключили на 31% меньше сделок через эскроу-счета, чем за тот же период 2025-го. Число сделок достигло примерно 37,7 тыс. Об этом ТАСС рассказали в столичном управлении Росреестра.

В июне 2026 года число сделок с использованием эскроу по сравнению с июнем прошлого года сократилось на 16% и составило 6,5 тыс. При этом по сравнению с маем показатель вырос на 23%. Всего на долю сделок с использованием эскроу-счетов приходится более 96% продаж в июне и 97% — в первые полгода 2026-го.

Эскроу-счет — специальный безопасный счет в банке, на котором деньги покупателя блокируются и переводятся продавцу только после сдачи работы. Он защищает покупателя от банкротства продавца и часто используется при покупке жилья в новостройках.