Власти Бразилии отказались «мстить» США за введение пошлин
Бразилия ответит на санкции США должным образом и в нужное время, заявил вице-президент страны Жералду Алкмин. Он подчеркнул, что страна настроена на дипломатическое решение и не хочет эскалации.
«Речь не идет о мести. Это не месть. Принцип «око за око» может привести к тому, что оба ослепнут, верно?» — сказал господин Алкмин (цитата по G1). По словам вице-президента, Бразилия всегда настроена на переговоры с США.
Ранее с критикой решения США выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В X он назвал его «несправедливым и незаконным».
15 июля президент США Дональд Трамп дал указание Министерству юстиции ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта. Пошлины были впервые предложены в прошлом месяце и вступают в силу 22 июля. До этого стороны несколько месяцев вели интенсивные, но в основном безрезультатные переговоры, указывал Reuters.
Введение США 25-процентных пошлин на бразильский импорт, предложенное в прошлом месяце и вступающее в силу 22 июля, является частью более широкой тенденции использования тарифных мер Вашингтоном. Согласно источникам 2025 года, Дональд Трамп анонсировал новые ограничения для крупных торговых партнеров, при этом подчеркивая, что тарифы могут быть использованы для укрепления переговорной позиции США. Ранее, уже в 2025 году, США ввели 50-процентные пошлины на бразильские товары, что привело к росту общего размера тарифов на некоторые виды экспорта из Бразилии до 50% и затрагивает, прежде всего, кофейную и мясную продукцию.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в 2025 году призывал отменить введенные США пошлины. При этом, по словам господина да Силвы, хотя угрозы Трампа "никого не пугают", Бразилия будет действовать в интересах своей страны и бороться за более справедливую международную торговлю. Он выразил надежду, что Вашингтон всё еще считает Бразилию дружественной страной.