Власти Бразилии отказались «мстить» США за введение пошлин

Бразилия ответит на санкции США должным образом и в нужное время, заявил вице-президент страны Жералду Алкмин. Он подчеркнул, что страна настроена на дипломатическое решение и не хочет эскалации.

«Речь не идет о мести. Это не месть. Принцип «око за око» может привести к тому, что оба ослепнут, верно?» — сказал господин Алкмин (цитата по G1). По словам вице-президента, Бразилия всегда настроена на переговоры с США.

Ранее с критикой решения США выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. В X он назвал его «несправедливым и незаконным».

15 июля президент США Дональд Трамп дал указание Министерству юстиции ввести 25-процентные пошлины на большую часть бразильского импорта. Пошлины были впервые предложены в прошлом месяце и вступают в силу 22 июля. До этого стороны несколько месяцев вели интенсивные, но в основном безрезультатные переговоры, указывал Reuters.