Госдума предложила наделить правительство правом регулировать цены на топливо

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий правительству устанавливать предельные розничные цены на топливо и продукты нефтепереработки сроком до 90 дней. Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и Юрием Афониным.

По словам Юрия Афонина, законопроект устранит пробел в законодательстве, поскольку на сегодняшний день у государства нет прямых механизмов вмешательства в ценообразование на внутреннем рынке топлива. Он пояснил, что предложение касается бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и других нефтепродуктов.

Депутаты отмечают, что на отдельных АЗС цены на топливо выросли в разы без экономических оснований, что выглядит неадекватно и вызывает недовольство граждан. Подорожание бензина и дизеля ведет к росту цен практически на все товары из-за увеличения транспортных расходов. В связи с этим государство должно вмешаться, чтобы остановить спекуляции и стабилизировать рынок, считают авторы инициативы.