Михаил Ефремов вышел в кадр

Михаил Ефремов вернется в кино впервые после освобождения из колонии — и сразу с главной ролью. Актер появится в фильме «Отец. Еще отец» Александра Баршака. Картину уже представили во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры. На презентации авторы пообещали, что новый проект удовлетворит культурный запрос государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

«Господин хороший» возвращается на телеэкраны. Правда, уже без Андрея Васильева и в совсем другом жанре. Михаил Ефремов исполнит главную роль в комедийной драме «Отец. Еще отец». Это первое появление артиста в кадре после выхода из колонии. Актерский состав впечатляет — Данила Козловский, Павел Деревянко, Ирина Безрукова и Анна Чиповская. При этом бюджет фильма относительно скромный — 130 млн руб. Дистрибьютором ленты станет «НМГ Кинопрокат». Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич не сомневается, что новый фильм ждет успех:

«Михаил Ефремов — актер очень хороший. Я не думаю, что перерыв в его деятельности как-то подействовал в плохую сторону, может быть, наоборот даже. Он достаточно успешно вернулся в театральную деятельность, и люди идут, естественно, смотреть на Ефремова. Я думаю, что будет вал просмотров на стриминге, куда фильм наверняка выйдет первым делом. То, что артист вернулся в нормальную жизнь, — большой плюс. Бюджет не запредельный, конечно, но киносборы будут — сработает магия имен Михаила Ефремова и Данилы Козловского».

«Отец. Еще отец» — пока рабочее название. С учетом того, что картина соответствует госприоритетам в отечественной культуре, нейминг, вероятно, изменится. По крайней мере, так считают критики. Впрочем, кинообозреватель Дмитрий Сосновский говорит, что зрители будут смотреть этот фильм точно не из-за названия:

«При таком актерском составе думаю, что фильм будет, скорее всего, успешным. Тем более что черный PR — это тоже PR. Насколько мне известно, спектакли с участием Ефремова, которые уже начались, проблем с посещаемостью не имели. Вот и ответ: вообще у нас на это давно уже не обращают внимания — история мхом поросла, и многие, мне кажется, забыли о его прошлом. Ефремов действительно хороший актер, поэтому мастерство, отточенное годами, вряд ли за это время куда-то делось. Тем более что он каким-то образом пытался его поддерживать».

Авторы представили сюжет фильма, но обошлись без спойлеров. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить провальный спектакль в театре. Местным худруком оказывается его родной отец, которого герой никогда не знал, рассказал режиссер Александр Баршак. Творческий потенциал у фильма огромный, считает основатель театрального пространства «Внутри» Олег Карлсон:

«Баршак — прекрасный режиссер, а каст у картины великолепный. И сам Миша Ефремов — отличный актер. Так что я за него очень рад, и это счастье».

Съемочная группа приступила к подготовке производственного процесса, рассказали в команде проекта. По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры 1 млн зрителей. Люди пойдут на сеансы ради Ефремова, полагает кинокритик Виктор Матизен:

«Возвращение Миши Ефремова я, безусловно, приветствую. Он очень талантливый актер. Сам по себе этот процесс все-таки очень необычаен и, конечно, привлек огромное внимание: все знали, что сделал Ефремов и что с ним произошло. Разумеется, многие это осуждают, что совершенно естественно, но тем не менее это одновременно придает ему еще больше популярности. Если там будет хороший сценарий и нормальные трюки, то, я думаю, фильм имеет все шансы на кассовый успех».

В 2020 году Ефремов стал фигурантом резонансного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Актер сел за руль в нетрезвом состоянии. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии. В апреле 2025 года артист досрочно вышел на свободу.

Леонид Пастернак