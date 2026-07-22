Минобороны: ВС РФ уничтожили две установки ракетного комплекса «Нептун-2»

Министерство обороны России сообщило о поражении двух пусковых установок и одной транспортно-заряжающей машины берегового ракетного комплекса «Нептун» в районе Ковалевки, расположенной в 25 км к северо-западу от Одессы.

По данным ведомства, удар был нанесен по батарее комплекса. Целью операции стало уничтожение техники и оборудования, предназначенных для запуска ракет данного типа.

Параллельно российские войска нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Одессе. В ведомстве уточнили, что объект использовался для хранения грузов военного назначения.