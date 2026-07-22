В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 30 человек

В центральной части Турции, на трассе Кютахья — Афьонкарахисар, утром 22 июля произошло ДТП с пассажирским автобусом, который следовал из Стамбула в Кушадасы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего автобус съехал с трассы и опрокинулся.

Как сообщает телеканал TRT Haber, в результате аварии пострадали более 30 человек. Всем пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в ближайшие больницы. Транспортным службам пришлось закрыть участок дороги на время работы медиков и экстренных служб.

Посольство России в Анкаре заявило, что, по предварительной информации, среди пострадавших россиян нет. Обращений в дипведомство не поступало. Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.