Начальницу почты в Халясавэе оштрафовали на 270 тыс. рублей за хищение имущества

Жительница поселка Халясавэй Пуровского района признана виновной в растрате денежных средств с использованием служебного положения и приговорена к штрафу, сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд установил, что жительница, занимавшая должность начальника отделения почтовой связи Ноябрьского почтамта в Халясавэе и являвшаяся материально ответственным лицом, совершила хищение имущества на сумму свыше 520 тыс. руб. в период с января 2025 года по февраль 2026 года.

Прокуратура Пуровского района поддержала гособвинение. Суд назначил ей наказание в виде штрафа размером 270 тыс. руб. по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств с использованием служебного положения).

Подсудимая добровольно возместила более 184 тыс. руб., а оставшаяся часть суммы ежемесячно удерживается из ее заработной платы в размере 50 %. Приговор не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина