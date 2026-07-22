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Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России

Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство. Об этом «РИА Новости» рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли.

Орнелла Мути

Орнелла Мути

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Орнелла Мути

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей»,— сказала госпожа Ривелли.

Она отметила, что вместе с матерью часто посещает Россию по работе и для встречи с родными и друзьями. Актриса планирует вместе с дочерью купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.

Фотогалерея

Жизнь и роли Орнеллы Мути

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«Я до сих пор не всегда откликаюсь на имя Орнелла, в обычной жизни меня никто так не называет» &lt;br>Франческа Романа Ривелли (позднее ставшая известной под псевдонимом Орнелла Мути) родилась 9 марта 1955 года в Риме. Ее отец неаполитанец, а мать родом из Эстонии

«Я до сих пор не всегда откликаюсь на имя Орнелла, в обычной жизни меня никто так не называет»
Франческа Романа Ривелли (позднее ставшая известной под псевдонимом Орнелла Мути) родилась 9 марта 1955 года в Риме. Ее отец неаполитанец, а мать родом из Эстонии

Фото: Olycom / ТАСС

«Я очень молчалива, всегда старалась остаться где-то в уголке и наблюдать за другими» &lt;br>Франческа Романа Ривелли играет в кино с 15 лет. На съемочную площадку ее привела «заболевшая» кинематографом старшая сестра Клаудиа, прочитавшая в газете о кастинге на главную роль в фильме «Самая красивая жена». Режиссер Дамиано Дамиани из двух сестер выбрал Франческу, хотя ей было всего 14, а ее героине должно было быть 17. Режиссер же придумал девушке звучный псевдоним Орнелла Мути, потому что на тот момент в Италии уже была актриса по фамилии Ривелли

«Я очень молчалива, всегда старалась остаться где-то в уголке и наблюдать за другими»
Франческа Романа Ривелли играет в кино с 15 лет. На съемочную площадку ее привела «заболевшая» кинематографом старшая сестра Клаудиа, прочитавшая в газете о кастинге на главную роль в фильме «Самая красивая жена». Режиссер Дамиано Дамиани из двух сестер выбрал Франческу, хотя ей было всего 14, а ее героине должно было быть 17. Режиссер же придумал девушке звучный псевдоним Орнелла Мути, потому что на тот момент в Италии уже была актриса по фамилии Ривелли

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

«Кино дарит эмоции, пробуждает чувства. И неважно, какую веру исповедуют создатели – мусульманство, христианство, буддизм» &lt;br>В основном Орнелла Мути снималась и снимается в итальянском кино, но в 1980 году сыграла в британско-американском фантастическом блокбастере «Флэш Гордон» (кадр из фильма — на фото), после чего получила всемирную известность

«Кино дарит эмоции, пробуждает чувства. И неважно, какую веру исповедуют создатели – мусульманство, христианство, буддизм»
В основном Орнелла Мути снималась и снимается в итальянском кино, но в 1980 году сыграла в британско-американском фантастическом блокбастере «Флэш Гордон» (кадр из фильма — на фото), после чего получила всемирную известность

Фото: Starling Films/Entertainment Pictures/Zuma Press / Kommersant Photo / Starling Films / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Российскому зрителю Орнелла Мути больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» (1980 года, кадр — на фото), хотя актриса также снялась в главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» у советского режиссера Чухрая. «Укрощение строптивого» имел оглушительный успех и сразу сделал главных героев любимцами публики. Партнером по фильму у Мути был обаятельный Адриано Челентано, в которого актриса влюбилась настолько, что бросила мужа Алессио Орано

Российскому зрителю Орнелла Мути больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» (1980 года, кадр — на фото), хотя актриса также снялась в главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» у советского режиссера Чухрая. «Укрощение строптивого» имел оглушительный успех и сразу сделал главных героев любимцами публики. Партнером по фильму у Мути был обаятельный Адриано Челентано, в которого актриса влюбилась настолько, что бросила мужа Алессио Орано

Фото: Capital Film

«Все то, что мне не нравилось в людях, я старалась найти у себя и избавиться от этого. Все, что мне нравилось, я старалась приобрести» &lt;br>После несчастливого романа с Адриано Челентано, закончившегося напечатанным в газетах покаянием актера перед женой, где он просил у нее прощения за свое увлечение Орнеллой Мути, актриса вновь пошла сниматься к режиссеру Марко Феррери. Сложные отношения с ним во время работы над фильмом «Девушка из Триеста», балансировавшие на грани ненависти, трансформировались у Мути в любовь и роман с Феррери

«Все то, что мне не нравилось в людях, я старалась найти у себя и избавиться от этого. Все, что мне нравилось, я старалась приобрести»
После несчастливого романа с Адриано Челентано, закончившегося напечатанным в газетах покаянием актера перед женой, где он просил у нее прощения за свое увлечение Орнеллой Мути, актриса вновь пошла сниматься к режиссеру Марко Феррери. Сложные отношения с ним во время работы над фильмом «Девушка из Триеста», балансировавшие на грани ненависти, трансформировались у Мути в любовь и роман с Феррери

Фото: Interfoto / ТАСС

«Актриса никогда не сделает того, что может сделать дублерша и что потом все равно будет приписываться актрисе» &lt;br>Значимым моментом в фильмографии Орнеллы Мути стал фильм «Последняя Женщина» — после него она превратилась из просто красивой девушки с экрана в характерную актрису. Сам фильм завоевал много кинонаград, а Орнеллу Мути возвел в ранг первых звезд итальянского кинематографа, таких как Софи Лорен и Джина Лоллобриджида

«Актриса никогда не сделает того, что может сделать дублерша и что потом все равно будет приписываться актрисе»
Значимым моментом в фильмографии Орнеллы Мути стал фильм «Последняя Женщина» — после него она превратилась из просто красивой девушки с экрана в характерную актрису. Сам фильм завоевал много кинонаград, а Орнеллу Мути возвел в ранг первых звезд итальянского кинематографа, таких как Софи Лорен и Джина Лоллобриджида

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я не могла преуспеть в Голливуде, потому что я — типичная европейская актриса» &lt;br>У Орнеллы Мути есть русские корни. Ее бабушка и дед жили в Санкт-Петербурге и при этом принадлежали к казачеству. Актриса рассказала в одном интервью в 2011 году: «Последние семь лет я очень часто приезжаю в Россию. Меня зовет сюда сердце. Когда я еду в Россию, я обязательно говорю об этом маме. И мама всегда очень радуется этому и говорит, чтобы я не забывала о своих казачьих корнях» &lt;br>На фото слева направо: актрисы Орнелла Мути, Софи Лорен и Клаудиа Кардинале на вечеринке итальянского дизайнера Джорджио Армани в 1994 году

«Я не могла преуспеть в Голливуде, потому что я — типичная европейская актриса»
У Орнеллы Мути есть русские корни. Ее бабушка и дед жили в Санкт-Петербурге и при этом принадлежали к казачеству. Актриса рассказала в одном интервью в 2011 году: «Последние семь лет я очень часто приезжаю в Россию. Меня зовет сюда сердце. Когда я еду в Россию, я обязательно говорю об этом маме. И мама всегда очень радуется этому и говорит, чтобы я не забывала о своих казачьих корнях»
На фото слева направо: актрисы Орнелла Мути, Софи Лорен и Клаудиа Кардинале на вечеринке итальянского дизайнера Джорджио Армани в 1994 году

Фото: Reuters

«На самом деле женщины любят не богатых мужчин, а сильных мужчин, которые смогли чего-то добиться и продолжают действовать»&lt;br>У Орнеллы Мути трое детей. Старшая дочь Наике родилась в 1974 году, когда актрисе было 19 лет. Однако имя отца она тщательно скрывала. В браке с Федерико Факинетти появились сын Андреа и дочь Каролина. Всего Орнелла Мути была замужем три раза &lt;br> На фото — кадр из фильма «Любовь Свана»

«На самом деле женщины любят не богатых мужчин, а сильных мужчин, которые смогли чего-то добиться и продолжают действовать»
У Орнеллы Мути трое детей. Старшая дочь Наике родилась в 1974 году, когда актрисе было 19 лет. Однако имя отца она тщательно скрывала. В браке с Федерико Факинетти появились сын Андреа и дочь Каролина. Всего Орнелла Мути была замужем три раза
На фото — кадр из фильма «Любовь Свана»

Фото: Mary Evans Picture Library 2010/ ТАСС / Mary Evans Picture Library 2010 / ТАСС

«Успех для меня — синоним свободы» &lt;br>Орнелла Мути владеет недвижимостью в Италии, во Франции и в Монако. В 1994 году актриса стала жительницей Монако. Мути также является постоянной почетной гостьей Каннского кинофестиваля

«Успех для меня — синоним свободы»
Орнелла Мути владеет недвижимостью в Италии, во Франции и в Монако. В 1994 году актриса стала жительницей Монако. Мути также является постоянной почетной гостьей Каннского кинофестиваля

Фото: Bernd Kammerer / AP

«Какая пластика? Прекрасная грудь, к примеру, у меня только благодаря природе и моим трем детям, которых я кормила достаточно долго» &lt;br>Орнелла Мути часто повторяет в интервью, что сохранять красоту ей помогают не столько диеты, которые она не любит, сколько размеренный ритм жизни. По собственным словам, актриса старается не волноваться по пустякам, больше спать и гулять и выполнять несложные гимнастические упражнения

«Какая пластика? Прекрасная грудь, к примеру, у меня только благодаря природе и моим трем детям, которых я кормила достаточно долго»
Орнелла Мути часто повторяет в интервью, что сохранять красоту ей помогают не столько диеты, которые она не любит, сколько размеренный ритм жизни. По собственным словам, актриса старается не волноваться по пустякам, больше спать и гулять и выполнять несложные гимнастические упражнения

Фото: MTI, Barnabas Honeczy / AP

«Неважно, первый ты или второй. Важно, чтобы ты честно делал свою работу, и тебе это нравилось» &lt;br>В феврале 2008 года итальянский суд признал Орнеллу Мути виновной в уклонении от уплаты налогов. Актрису обязали выплатить около €2,3 млн в государственную казну. Долгое время Мути не признавала свою вину и судилась с государственными органами

«Неважно, первый ты или второй. Важно, чтобы ты честно делал свою работу, и тебе это нравилось»
В феврале 2008 года итальянский суд признал Орнеллу Мути виновной в уклонении от уплаты налогов. Актрису обязали выплатить около €2,3 млн в государственную казну. Долгое время Мути не признавала свою вину и судилась с государственными органами

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

«Современные женщины вынуждены много работать, и этот факт не способствует удобной и приятной жизни» &lt;br>В 2008 году Орнелла Мути запустила собственную ювелирную линию, открыв бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и в Алматы

«Современные женщины вынуждены много работать, и этот факт не способствует удобной и приятной жизни»
В 2008 году Орнелла Мути запустила собственную ювелирную линию, открыв бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и в Алматы

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ  /  купить фото

«Итальянки или француженки не более сексуальны, чем американки и англичанки. Это миф, выдуманный голливудскими продюсерами, которые приглашают сниматься в кино зарубежных звезд»

«Итальянки или француженки не более сексуальны, чем американки и англичанки. Это миф, выдуманный голливудскими продюсерами, которые приглашают сниматься в кино зарубежных звезд»

Фото: AP

25 февраля 2015 года судом итальянского города Порденон Орнелла Мути была приговорена к восьми месяцам заключения и выплате штрафа в €600 за мошенничество: актриса отменила спектакль, сказавшись больной, однако в тот же день приняла участие в благотворительном вечере с участием президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге

25 февраля 2015 года судом итальянского города Порденон Орнелла Мути была приговорена к восьми месяцам заключения и выплате штрафа в €600 за мошенничество: актриса отменила спектакль, сказавшись больной, однако в тот же день приняла участие в благотворительном вечере с участием президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости

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«Я до сих пор не всегда откликаюсь на имя Орнелла, в обычной жизни меня никто так не называет»
Франческа Романа Ривелли (позднее ставшая известной под псевдонимом Орнелла Мути) родилась 9 марта 1955 года в Риме. Ее отец неаполитанец, а мать родом из Эстонии

Фото: Olycom / ТАСС

«Я очень молчалива, всегда старалась остаться где-то в уголке и наблюдать за другими»
Франческа Романа Ривелли играет в кино с 15 лет. На съемочную площадку ее привела «заболевшая» кинематографом старшая сестра Клаудиа, прочитавшая в газете о кастинге на главную роль в фильме «Самая красивая жена». Режиссер Дамиано Дамиани из двух сестер выбрал Франческу, хотя ей было всего 14, а ее героине должно было быть 17. Режиссер же придумал девушке звучный псевдоним Орнелла Мути, потому что на тот момент в Италии уже была актриса по фамилии Ривелли

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

«Кино дарит эмоции, пробуждает чувства. И неважно, какую веру исповедуют создатели – мусульманство, христианство, буддизм»
В основном Орнелла Мути снималась и снимается в итальянском кино, но в 1980 году сыграла в британско-американском фантастическом блокбастере «Флэш Гордон» (кадр из фильма — на фото), после чего получила всемирную известность

Фото: Starling Films / Entertainment Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo / Starling Films/Entertainment Pictures/Zuma Press / Kommersant Photo

Российскому зрителю Орнелла Мути больше всего известна по фильму «Укрощение строптивого» (1980 года, кадр — на фото), хотя актриса также снялась в главной роли в фильме «Жизнь прекрасна» у советского режиссера Чухрая. «Укрощение строптивого» имел оглушительный успех и сразу сделал главных героев любимцами публики. Партнером по фильму у Мути был обаятельный Адриано Челентано, в которого актриса влюбилась настолько, что бросила мужа Алессио Орано

Фото: Capital Film

«Все то, что мне не нравилось в людях, я старалась найти у себя и избавиться от этого. Все, что мне нравилось, я старалась приобрести»
После несчастливого романа с Адриано Челентано, закончившегося напечатанным в газетах покаянием актера перед женой, где он просил у нее прощения за свое увлечение Орнеллой Мути, актриса вновь пошла сниматься к режиссеру Марко Феррери. Сложные отношения с ним во время работы над фильмом «Девушка из Триеста», балансировавшие на грани ненависти, трансформировались у Мути в любовь и роман с Феррери

Фото: Interfoto / ТАСС

«Актриса никогда не сделает того, что может сделать дублерша и что потом все равно будет приписываться актрисе»
Значимым моментом в фильмографии Орнеллы Мути стал фильм «Последняя Женщина» — после него она превратилась из просто красивой девушки с экрана в характерную актрису. Сам фильм завоевал много кинонаград, а Орнеллу Мути возвел в ранг первых звезд итальянского кинематографа, таких как Софи Лорен и Джина Лоллобриджида

Фото: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Kommersant Photo

«Я не могла преуспеть в Голливуде, потому что я — типичная европейская актриса»
У Орнеллы Мути есть русские корни. Ее бабушка и дед жили в Санкт-Петербурге и при этом принадлежали к казачеству. Актриса рассказала в одном интервью в 2011 году: «Последние семь лет я очень часто приезжаю в Россию. Меня зовет сюда сердце. Когда я еду в Россию, я обязательно говорю об этом маме. И мама всегда очень радуется этому и говорит, чтобы я не забывала о своих казачьих корнях»
На фото слева направо: актрисы Орнелла Мути, Софи Лорен и Клаудиа Кардинале на вечеринке итальянского дизайнера Джорджио Армани в 1994 году

Фото: Reuters

«На самом деле женщины любят не богатых мужчин, а сильных мужчин, которые смогли чего-то добиться и продолжают действовать»
У Орнеллы Мути трое детей. Старшая дочь Наике родилась в 1974 году, когда актрисе было 19 лет. Однако имя отца она тщательно скрывала. В браке с Федерико Факинетти появились сын Андреа и дочь Каролина. Всего Орнелла Мути была замужем три раза
На фото — кадр из фильма «Любовь Свана»

Фото: Mary Evans Picture Library 2010 / ТАСС / Mary Evans Picture Library 2010/ ТАСС

«Успех для меня — синоним свободы»
Орнелла Мути владеет недвижимостью в Италии, во Франции и в Монако. В 1994 году актриса стала жительницей Монако. Мути также является постоянной почетной гостьей Каннского кинофестиваля

Фото: AP / Bernd Kammerer

«Какая пластика? Прекрасная грудь, к примеру, у меня только благодаря природе и моим трем детям, которых я кормила достаточно долго»
Орнелла Мути часто повторяет в интервью, что сохранять красоту ей помогают не столько диеты, которые она не любит, сколько размеренный ритм жизни. По собственным словам, актриса старается не волноваться по пустякам, больше спать и гулять и выполнять несложные гимнастические упражнения

Фото: AP / MTI, Barnabas Honeczy

«Неважно, первый ты или второй. Важно, чтобы ты честно делал свою работу, и тебе это нравилось»
В феврале 2008 года итальянский суд признал Орнеллу Мути виновной в уклонении от уплаты налогов. Актрису обязали выплатить около €2,3 млн в государственную казну. Долгое время Мути не признавала свою вину и судилась с государственными органами

Фото: Коммерсантъ / Михаил Соколов

«Современные женщины вынуждены много работать, и этот факт не способствует удобной и приятной жизни»
В 2008 году Орнелла Мути запустила собственную ювелирную линию, открыв бутики в Риме, Милане, Париже, Риге, Москве и в Алматы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Итальянки или француженки не более сексуальны, чем американки и англичанки. Это миф, выдуманный голливудскими продюсерами, которые приглашают сниматься в кино зарубежных звезд»

Фото: AP

25 февраля 2015 года судом итальянского города Порденон Орнелла Мути была приговорена к восьми месяцам заключения и выплате штрафа в €600 за мошенничество: актриса отменила спектакль, сказавшись больной, однако в тот же день приняла участие в благотворительном вечере с участием президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам «Укрощение строптивого» и «Приключения итальянцев в России», имеет долгую историю связей с Россией. В интервью 2011 года она упомянула о своих русских, казачьих корнях и частых визитах в страну. Ее мать также выражала радость по поводу этих поездок и напоминала о происхождении.

В 2008 году Мути была признана виновной в уклонении от уплаты налогов итальянским судом и приговорена к штрафу в размере около 2,3 млн евро. Кроме того, в 2015 году она получила восемь месяцев заключения и штраф в 600 евро за мошенничество: отменив спектакль из-за болезни, она в тот же день посетила благотворительный вечер с участием президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Это событие подчеркивает её публичную активность и внимание к России.

В последние годы Орнелла Мути регулярно посещает Россию, часто по приглашению художника Никаса Сафронова, который даже написал её портрет. Она участвовала в открытиях его выставок, например, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о её продолжающемся интересе к культурной жизни страны и личных связях. Мути также открыла бутики своей ювелирной линии в Москве и Алматы.

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