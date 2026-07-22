Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России
Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство. Об этом «РИА Новости» рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли.
Орнелла Мути
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей»,— сказала госпожа Ривелли.
Она отметила, что вместе с матерью часто посещает Россию по работе и для встречи с родными и друзьями. Актриса планирует вместе с дочерью купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.
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Жизнь и роли Орнеллы Мути
Итальянская актриса Орнелла Мути, известная по фильмам «Укрощение строптивого» и «Приключения итальянцев в России», имеет долгую историю связей с Россией. В интервью 2011 года она упомянула о своих русских, казачьих корнях и частых визитах в страну. Ее мать также выражала радость по поводу этих поездок и напоминала о происхождении.
В 2008 году Мути была признана виновной в уклонении от уплаты налогов итальянским судом и приговорена к штрафу в размере около 2,3 млн евро. Кроме того, в 2015 году она получила восемь месяцев заключения и штраф в 600 евро за мошенничество: отменив спектакль из-за болезни, она в тот же день посетила благотворительный вечер с участием президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Это событие подчеркивает её публичную активность и внимание к России.
В последние годы Орнелла Мути регулярно посещает Россию, часто по приглашению художника Никаса Сафронова, который даже написал её портрет. Она участвовала в открытиях его выставок, например, в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, что свидетельствует о её продолжающемся интересе к культурной жизни страны и личных связях. Мути также открыла бутики своей ювелирной линии в Москве и Алматы.