Орнелла Мути подала заявление на получение гражданства России

Итальянская актриса Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство. Об этом «РИА Новости» рассказала ее дочь, певица Найке Ривелли.

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Орнелла Мути

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей»,— сказала госпожа Ривелли.

Она отметила, что вместе с матерью часто посещает Россию по работе и для встречи с родными и друзьями. Актриса планирует вместе с дочерью купить дом в Москве или Санкт-Петербурге.