Ямальские медики выходили 120 новорожденных с низкой массой тела

С начала года медики Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выходили 120 недоношенных детей, родившихся с низкой массой тела, сообщили в окружном правительстве. Все новорожденные появились на свет на сроке до 30 недель беременности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алена Середина / Новоуренгойская ЦГБ / правительство ЯНАО Фото: Алена Середина / Новоуренгойская ЦГБ / правительство ЯНАО

Из всех новорожденных, которым была оказана помощь, 15 детей родились с весом до 1,5 кг, еще у девяти был экстремально низкий вес — менее 1 кг. Помощь таким детям оказывают в трех крупных ямальских перинатальных центрах — в Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. Сейчас там проходят лечение и набирают вес еще 12 новорожденных: их состояние оценивается как стабильное, они идут на поправку. При необходимости работу по реабилитации таких детей медики будут продолжать.

Так, одна из девочек родилась на 26 неделе беременности, ее вес составлял 850 граммов. Она провела на лечении 100 дней: сначала в отделении реанимации и интенсивной терапии недоношенных, а затем в отделении патологии новорожденных. Из-за незрелых легких новорожденная долгое время была на кислородной поддержке, а для сохранения зрения врачи провели ей лазерную коагуляцию сетчатки, для профилактики вирусной инфекции — два курса иммуноглобулина. Сейчас с ребенком в детской поликлинике работают массажист для формирования мышечного тонуса, инструктор-методист по лечебной физкультуре и медицинский логопед, чтобы создать предпосылки для полноценного речевого и коммуникативного развития. Девочке исполнилось 4,5 месяца — она уже приближается к нормальной массе для своего возраста, реагирует на родные голоса и интонации.

Ирина Пичурина