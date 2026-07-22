Суд обязал снести аварийную дамбу под Омском из-за угрозы подтопления дач

Омский райсуд по иску прокуратуры обязал минприроды Омской области в течение одного года демонтировать самодельную дамбу на реке Камышловке. Сооружение находится рядом с микрорайоном Александровская усадьба села Дружино, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным суда, дамба полностью перекрывает естественное русло реки. Она была построена в 2009 году застройщиком жилого поселка — ООО «Инвестиционно-строительная компания «Европейская», которое впоследствии было признано банкротом и ликвидировано. При этом разрешения на возведение этой постройки у компании не было. «В настоящее время лицо, ответственное за безопасное содержание сооружения, не установлено. Суд пришел к выводу, что охраной водного объекта должно заниматься министерство природных ресурсов и экологии Омской области», — говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», из-за перекрытия русла реки весной 2024 года возник подпор воды более чем на четыре метра. Впоследствии это привело к подтоплению автодороги Омск — Тюмень, дачных домов, а также земельных участков. В апреле 2026 года прокуратура установила, что дамба находится в аварийном состоянии. Сооружение частично обрушилось, что создало угрозу повторного подтопления.

Александра Стрелкова