Прокуратура требует снести дамбу под Омском из-за подтопления дач и трассы

Прокуратура потребовала через суд демонтировать самодельную дамбу на реке Камышловке в Омской области. Сооружение находится рядом с микрорайоном Александровская усадьба села Дружино, сообщает пресс-служба ведомства. Иск пока не принят к производству.

Из-за перекрытия русла реки весной 2024 года образовался подпор воды более чем на четыре метра, что привело к подтоплению автодороги Омск — Тюмень, дачных домов, а также земельных участков. В ходе прокурорской проверки в апреле этого года было установлено, что дамба находится в аварийном состоянии. Постройка частично обрушилась в некоторых местах, что создало угрозу повторного подтопления.

Для устранения нарушений надзорное ведомство внесло представление главе Омского района Геннадию Долматову.

Александра Стрелкова