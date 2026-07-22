Уровень воды в реки Сарс в Аскинском районе пошел на снижение

В Аскинском районе уровень реки Сарс за сутки снизился более чем на 1 м, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС. Вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий в деревнях Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково.

21 июля на месте ЧС совместно с главой администрации района Динисом Юсуповым провели комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на которой определили конкретные задачи для служб помощи населению и проведению восстановительных работ.

Ранее в районе вводили режим чрезвычайной ситуации.

Майя Иванова