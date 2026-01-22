Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Замначальника ахтубинской полиции задержан по подозрению во взятке в 500 тыс. руб.

Замначальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Ахтубинскому району задержали по подозрению в получении взятки и превышении должностных полномочий. Астраханские следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

В ноябре 2025 года подозреваемый, по версии следствия, якобы получил взятку в полмиллиона рублей за отказ в возбуждении уголовного дела об избиении местной жительницы. Деньги фигуранту передал посредник. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК совместно с УФСБ.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова

