На Ямале с августа запретят съемку и распространение информации о БПЛА

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил запрет на съемку и распространение информации о беспилотниках в регионе — мера начнет действовать с 1 августа, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова / Коммерсантъ

Решение было принято после рекомендации управления ФСБ по Тюменской области на заседании регионального оперштаба, где рассмотрели вопросы безопасности и противодействия попыткам дестабилизации обстановки. Согласно докладу директора департамента региональной безопасности Ильи Ляна, украинские спецслужбы системно мониторят российское медиапространство, собирая информацию о последствиях ударов беспилотников для планирования новых атак.

ЯНАО присоединится к 12 другим регионам, где действует аналогичный запрет — окружное заксобрание внесет изменения в местный кодекс об административных правонарушениях. За распространение любых материалов, связанных с использованием дронов и их последствиями, включая фото- и видеосъемку, граждан будут штрафовать на 3,5-5 тыс. руб. Для должностных лиц санкции будут варьироваться в диапазоне от 15 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 300 до 350 тыс. руб.

Ирина Пичурина