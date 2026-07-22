Ильхам Алиев в Берлине рассказал о непубличных контактах в Баку представителей России и Германии. Президент Азербайджана также подтвердил готовность заместить Москву в качестве основного поставщика энергоресурсов в Европу. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Азербайджан становится серьезным игроком в международных отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Ильхам Алиев совершил исторический визит в Берлин, где сделал много ярких заявлений на совместной пресс-конференции с Фридрихом Мерцем. Если отбросить формальности, общий смысл в том, что Европе, а особенно Германии, по-прежнему нужны альтернативные России энергоресурсы. Баку готов помочь. Однако из-за хорошо известной европейской борьбы за климат банки ЕС сократили финансирование традиционных энергетических проектов. Нужно расширять мощности действующих трубопроводов в обход РФ, а также строить новые. Но денег нет — они предусмотрены на зеленые догмы. Логично.

Одновременно президент Азербайджана как бы дал понять, чтобы его партнеры в Старом Свете не слишком надеялись на своего недавнего основного контрагента. «Россия больше не способна в полном объеме обеспечивать своих традиционных партнеров нефтью и газом из-за выхода из строя российских НПЗ после регулярных атак украинских беспилотников», — сказал Алиев. Дальше произошло нечто похожее на сенсацию. Журналисты попросили обоих лидеров прокомментировать статью в газете The Times о якобы секретных германо-российских переговорах по Украине, которые прошли в азербайджанской столице с 12 по 14 июля.

Господин Алиев этот факт подтвердил и при этом особо отметил, что узнал о переговорах из данных пограничной службы. То есть глава государства даже не был поставлен в известность о столь важном событии. Дальше — больше. Канцлер Германии, как выясняется, тоже ничего не знал. При этом интересен состав участников. С российской стороны — председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, глава СПЧ Валерий Фадеев, а также директор Института Европы РАН Алексей Громыко. ФРГ представляли бывший руководитель аппарата Ангелы Меркель и убежденный сторонник России Рональд Пофалла, а также бывший председатель СДПГ Маттиас Платцек. Его также называют другом Кремля. Так может показаться, что налицо попытка наладить диалог за спиной официальных властей Германии.

В результате тайная дипломатия была раскрыта Ильхамом Алиевым с высокой трибуны.

Между тем, если выяснится, что на самом деле он был в курсе, получится не совсем удобно по отношению к действующему канцлеру ФРГ. Если же и последний знал, но умолчал, тогда точно пахнет скандалом.

Но при чем же здесь нефть и газ? Скорее всего, вопрос восстановления поставок как главный бонус улучшения отношений на тайной встрече тоже обсуждался. Это не может понравиться Азербайджану, который, как получается, сегодня является конкурентом России на европейском направлении. Возможно, именно в этом причина не столь мягкой риторики главы официально дружественного государства в адрес Москвы. Впрочем, он заверил, что будет только рад, если в результате каких угодно встреч наступит мир.

Дмитрий Дризе