ГНС не намерен покупать бывшие активы Алексея Митюшова

«Газпром нефтехим Салават» не будет участвовать в торгах по продаже активов, ранее принадлежащих находящемуся в розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере предпринимателю Алексею Митюшову. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе предприятия.

Как ранее писал «Ъ-Уфа», правительство России включило в план приватизации на 2026–2028 годы три компании из Башкирии — АО «Салаватнефтемаш», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Ремэнергомонтаж». Эти предприятия были созданы для нужд «Газпром нефтехим Салавата» (ГНС), в том числе путем выделения цехов промышленного предприятия. В 2025 году три инстанции арбитражного суда поддержали иск Генпрокуратуры об изъятии компаний в собственность государства.

Олег Вахитов