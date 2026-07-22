Две точки «Бисквитного двора» закрыли в Тюмени из-за нарушений санитарных норм

В Тюмени по решению Ленинского районного суда закрыли две точки сети кондитерских-пекарен «Бисквитный двор» из-за нарушений санитарных требований, сообщили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Работа магазина на ул. Пермякова, 88 приостановлена на 10 суток, точки на ул. Одесская, 29, стр. 1 — на 20 суток. Их деятельность осуществляет ИП Шарий М.В.

Роспотребнадзор выяснил, что в кондитерских была нарушена поточность технологических процессов, не хватало холодильников и техоборудования для имеющихся объемов изготавливаемой продукции, также было мало раковин для мытья рук персонала. Санитарное состояние оборотной транспортной тары было неудовлетворительным, а уборка проводилась некачественно. Готовые блюда не соответствуют гигиеническим нормативам по показателям безопасности. По данным местных СМИ, ранее на компанию пожаловалась тюменка, которая заразилась сальмонеллезом.

«Бисквитный двор» — семейная кондитерская компания, которая производит торты и пирожные на территории Тюменской и Свердловской областей с 1998 года. В Тюмени работает 10 магазинов «Бисквитный двор», а также шесть пекарен «Булошная» той же сети.

Ирина Пичурина