Минобрнауки объявило даты завершения приема документов в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило график завершения приемной кампании в вузы на текущий год: подача заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета заканчивается 25 июля, а на платные — не позднее 20 сентября.

Конкурсные списки будут размещены на официальных ресурсах университетов и портале «Госуслуг» 27 июля. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и участников целевого обучения принимаются до 1 августа, а от абитуриентов основного конкурса — до 5 августа.

Между подачей согласий и подписанием приказов о зачислении введены «дни тишины». В этот период (до 3 августа для льготников и олимпиадников, до 7 августа для остальных) отозвать заявления или подтвердить согласие невозможно. Это фиксирует итоговый список поступающих.

Для программ магистратуры вузы самостоятельно определяют дату окончания приема документов на бюджетные места в срок не позднее 20 августа. Для платных направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры крайний срок подачи также устанавливается университетами, но не позже 20 сентября.