Минобрнауки объявило даты завершения приема документов в вузы
Министерство науки и высшего образования РФ утвердило график завершения приемной кампании в вузы на текущий год: подача заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета заканчивается 25 июля, а на платные — не позднее 20 сентября.
Конкурсные списки будут размещены на официальных ресурсах университетов и портале «Госуслуг» 27 июля. Согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и участников целевого обучения принимаются до 1 августа, а от абитуриентов основного конкурса — до 5 августа.
Между подачей согласий и подписанием приказов о зачислении введены «дни тишины». В этот период (до 3 августа для льготников и олимпиадников, до 7 августа для остальных) отозвать заявления или подтвердить согласие невозможно. Это фиксирует итоговый список поступающих.
Для программ магистратуры вузы самостоятельно определяют дату окончания приема документов на бюджетные места в срок не позднее 20 августа. Для платных направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры крайний срок подачи также устанавливается университетами, но не позже 20 сентября.
Приемная кампания в вузах в 2026 году проходит по обновленным правилам, которые затрагивают порядок подачи документов, зачисления и приема на отдельные образовательные программы. Основным инструментом поступления является суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, через который абитуриенты могут не только подать документы, но и отслеживать конкурсную ситуацию, а также подавать согласие на зачисление. Подача документов через собственные информационные системы вузов больше не предусмотрена.
Одним из нововведений этого года являются «дни тишины», когда временно ограничивается возможность отзывать заявления и согласия на зачисление перед публикацией приказов. Это призвано стабилизировать конкурсную ситуацию и упростить формирование окончательных списков поступивших. Также университетам разрешено перераспределять незаполненные бюджетные места между особой, отдельной и целевой квотами в общий конкурс, что должно увеличить количество доступных мест для абитуриентов, не относящихся к льготным категориям.
Изменения также коснулись платного обучения: с 2026 года количество платных мест по ряду направлений, включая экономику, юриспруденцию и технические специальности, регулируется на федеральном уровне. Для части инженерных направлений физика стала обязательным предметом для поступления, а абитуриентам на профиль педагогов-предметников предстоит сдавать профильный экзамен. Эти нововведения направлены на повышение качества подготовки специалистов и соответствие потребностей рынка труда.