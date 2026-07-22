Умер исполнитель главной темы «Розовой пантеры» саксофонист Плас Джонсон

Исполнитель главной темы фильма «Розовая пантера» джазовый музыкант Плас Джонсон умер 15 июля в возрасте 94 лет. Об этом сообщила радиостанция KKJZ в Лос-Анджелесе.

Плас Джонсон родился в семье профессионального саксофониста. Сам музыкант начинал с джампинг-блюза и R&B. Позже он стал одним из самых востребованных сессионных и концертных музыкантов.

Известность господину Джонсону принесла партия саксофона в главной теме к фильму 1963 года «Розовая пантера». Композитор Генри Манчини написал эту мелодию специально под изящную и узнаваемую манеру игры Джонсона.

За свою карьеру он работал с Фрэнком Синатрой, Нэтом «Кингом» Коулом, Эллой Фитцджеральд и Барбарой Стрейзанд. Музыкант также был участником группы сессионщиков The Wrecking Crew из Лос-Анджелеса.