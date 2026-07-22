Штормовой ветер нарушил электроснабжение в 44 населенных пунктах Алтайского края

Штормовой ветер привел к массовым перебоям с электроснабжением в Алтайском крае. В двух районах — Краснощековском и Чарышском — без света остались 44 населенных пункта, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Поступила информация о том, что из-за порывов ветра 33 м/с и более нарушено электроснабжение в Краснощековском и Чарышском районах, без электроэнергии 44 населенных пункта, более 6000 домовладений», — уточнили в ведомстве.

В Краснощековском районе жители направили 17 обращений по поводу повреждения кровель зданий, а также обращения по поводу падения деревьев. Для проведения аварийно-восстановительных работ направили дополнительные силы спасателей. Всего к ликвидации последствий привлекли 27 человек и четыре единицы техники. Обстановку также отслеживают с помощью беспилотной авиации.

Как добавили в региональном МЧС, в Краснощековском районе создали рабочую группу администрации, готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На уровне региона действует межведомственный штаб.