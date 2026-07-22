Штормовой ветер нарушил электроснабжение в 44 населенных пунктах Алтайского края
Штормовой ветер привел к массовым перебоям с электроснабжением в Алтайском крае. В двух районах — Краснощековском и Чарышском — без света остались 44 населенных пункта, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Поступила информация о том, что из-за порывов ветра 33 м/с и более нарушено электроснабжение в Краснощековском и Чарышском районах, без электроэнергии 44 населенных пункта, более 6000 домовладений», — уточнили в ведомстве.
В Краснощековском районе жители направили 17 обращений по поводу повреждения кровель зданий, а также обращения по поводу падения деревьев. Для проведения аварийно-восстановительных работ направили дополнительные силы спасателей. Всего к ликвидации последствий привлекли 27 человек и четыре единицы техники. Обстановку также отслеживают с помощью беспилотной авиации.
Как добавили в региональном МЧС, в Краснощековском районе создали рабочую группу администрации, готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На уровне региона действует межведомственный штаб.
Алтайский край и Республика Алтай часто страдают от штормовых ветров, которые приводят к обрывам линий электропередач, падениям деревьев, повреждению слабозакрепленных конструкций и увеличению числа ДТП.
Подобные отключения электроэнергии из-за штормового ветра происходят в регионе регулярно. Например, в ноябре 2023 года из-за шторма без света остались более 260 тысяч человек в разных районах Сибири, включая Алтайский край. В июле 2025 года шторм вызвал отключения электроэнергии в Кузбассе и Республике Алтай, где ураганный ветер повалил около 20 деревьев, а в апреле 2025 года массовые отключения электроэнергии зафиксированы в шести районах Кемеровского края, пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области из-за штормового ветра.
Власти Алтайского края периодически вводят режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий, таких как снег с дождем, гололедица, сильный ветер и резкие перепады температур. МЧС региона регулярно объявляет штормовые предупреждения, информируя о возможных последствиях, включая нарушения электроснабжения и затруднения для работы аварийных служб.
При таких погодных явлениях работы по восстановлению электроснабжения часто осложняются. Для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов на время ремонта используются резервные источники. Аналогичные проблемы с отключениями из-за сильного ветра наблюдаются и в других регионах, например, в Красноярском крае, где энергетики восстанавливают подачу света после штормов.