NYP: Трамп намерен продвинуть Инфантино на пост Генсекретаря ООН
Президент США Дональд Трамп намерен способствовать выдвижению президента FIFA Джанни Инфантино на пост следующего генерального секретаря ООН. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.
По данным издания, господин Трамп считает, что Джанни Инфантино «пользуется уважением во всем мире и признает, что у него есть особая способность объединять людей».
Предложение американского президента противоречит принципу географической ротации, согласно которому новым генсекретарем должен стать кандидат из Латинской Америки или из страны Карибского бассейна. Однако, по данным NYP, это «не обязательно станет помехой» для господина Инфантино.
Выборы генсекретаря ООН пройдут в декабре. На пост претендуют семь человек, среди которых бывший президент Чили Мишель Бачелет и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Джанни Инфантино, президент FIFA, был переизбран на свой пост без конкуренции в 2019 и 2023 годах и планирует баллотироваться на переизбрание в 2027 году. Его президентство называют реформаторским, он увеличил финансирование национальных ассоциаций и расширил число участников чемпионата мира. Несмотря на это, репутация Инфантино пострадала из-за скандала, связанного с возможным вмешательством Дональда Трампа в дела FIFA, что, по мнению источников, может помешать ему реализовать амбиции по расширению клубного чемпионата мира или переизбранию на новый срок в 2031 году. Тем не менее, ожидается, что Инфантино переживет этот скандал и будет переизбран на свой ключевой пост.
В целом, Дональд Трамп очень активно взаимодействует с ООН. Он заявлял о желании сохранить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке из-за ее «огромного потенциала» и обращался к Генсекретарю ООН с требованием расследовать «зловещие события», произошедшие с ним на сессии Генассамблеи. Трамп также предлагал пост постоянного представителя США при ООН конгрессвумен Элиз Стефаник, которую называл «звездой республиканцев», но затем отозвал ее кандидатуру. Отмечается, что в ООН «с волнением» ждут возможного нового срока Дональда Трампа, поскольку он известен критикой эффективности организации и намерением использовать вопросы финансирования как рычаг давления.