В Академическом районе Екатеринбурга могут построить кампус РАНХиГС

В Екатеринбурге Академический район рассматривается в качестве перспективной площадки для создания кампуса Уральского института управления — филиала РАНХиГС, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Комиссаров и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Алексей Комиссаров и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Накануне губернатор Денис Паслер встретился с ректором РАНХиГС при Президенте РФ Алексеем Комиссаровым. Глава региона отметил, что такой масштабный проект возможно реализовать только в сотрудничестве с федеральными властями. Пока вуз может проработать смысловое наполнение кампуса. «Я вижу ценность этого проекта в том, что люди, которые в перспективе будут заниматься государственным и муниципальным управлением, будут жить и учиться в условиях, которые им потом захочется воссоздавать. И если они будут жить и учиться в таких условиях, то потом будут строить такие современные районы, как Академический»,— сказал господин Комиссаров.

Стороны также подписали бессрочное соглашение о развитии кадрового потенциала, о реализации программ дополнительного профобразования и работе с молодежью, а также о профессиональной реабилитации участников специальной военной операции (СВО). Ректор и губернатор также провели встречу с преподавателями и студентами, на которой обсудили развитие академии.

РАНХиГС — крупнейший в России территориально-распределенный научно-образовательный центр. Его филиалы работают в 52 регионах. В Екатеринбурге обучаются более 2,4 тыс. студентов.

Ирина Пичурина