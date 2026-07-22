Три человека умерли от экстремальной жары в Японии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Случаи смерти из-за аномальной жары не являются редкостью. Так, в 2026 году во Франции из-за сильной жары погибли 18 человек, а в Германии — более пяти тысяч. В 2024 году рекордная жара в Индии привела к гибели не менее 60 человек, а в Саудовской Аравии число умерших паломников превысило 1,3 тыс. человек.

Проблема экстремальной жары касается не только Азии, но и других стран. Например, в 2022 году Японские власти предупреждали жителей токийского региона о возможных перебоях с электричеством из-за рекордной 40-градусной жары. В 2025 году аналогичная ситуация наблюдалась в Европе, когда из-за аномальной жары были введены ограничения во Франции, Испании и Италии, а в Германии из-за нехватки воды даже отключили фонтаны.

Повышенные температуры приводят не только к смертям, но и к другим неблагоприятным последствиям. Например, в Ярославской области России аномальная жара стала причиной гибели щуки и плотвы в озере Неро. Ученые предупреждают, что повышение температуры способствует возникновению опасных для человечества условий жизни в некоторых регионах мира, а также может увеличить пиковый размер эпидемий.