Три человека умерли от экстремальной жары в Японии
В трех городах Японии официально объявили «кокусоби »(«ужасно жаркий день») — режим экстремальной жары. В первый день из-за высоких температур скончались три человека старше 70 лет. Об этом сообщает Kyodo News.
Речь идет о городах Тадзими и Гудзё в префектуре Гифу, где были зафиксированы температуры 40,3°C и 40,0°C. Температура 40,1 °С также отметили в городе Тойода префектуры Айти. Метеоагентство прогнозирует сохранение высокой температуры во многих частях страны на несколько дней.
Случаи смерти из-за аномальной жары не являются редкостью. Так, в 2026 году во Франции из-за сильной жары погибли 18 человек, а в Германии — более пяти тысяч. В 2024 году рекордная жара в Индии привела к гибели не менее 60 человек, а в Саудовской Аравии число умерших паломников превысило 1,3 тыс. человек.
Проблема экстремальной жары касается не только Азии, но и других стран. Например, в 2022 году Японские власти предупреждали жителей токийского региона о возможных перебоях с электричеством из-за рекордной 40-градусной жары. В 2025 году аналогичная ситуация наблюдалась в Европе, когда из-за аномальной жары были введены ограничения во Франции, Испании и Италии, а в Германии из-за нехватки воды даже отключили фонтаны.
Повышенные температуры приводят не только к смертям, но и к другим неблагоприятным последствиям. Например, в Ярославской области России аномальная жара стала причиной гибели щуки и плотвы в озере Неро. Ученые предупреждают, что повышение температуры способствует возникновению опасных для человечества условий жизни в некоторых регионах мира, а также может увеличить пиковый размер эпидемий.