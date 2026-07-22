Шри-Ланка задействовала военные БПЛА для борьбы с лихорадкой денге

Составлено ИИ-Ассистентъ

Шри-Ланка находится в Юго-Восточной Азии, одном из регионов, где лихорадка денге распространена повсеместно. Власти связывают резкое увеличение числа заражений c последствиями циклона «Дитва», который обрушился на остров в конце ноября прошлого года. Скопления мусора и затопленные территории после муссонных дождей создают идеальные условия для размножения комаров — основных переносчиков вируса денге.

Подобная практика использования беспилотников для борьбы с комарами применялась и в других странах. Например, в Анапе в 2023 году планировали уничтожать комаров с помощью дронов в сочетании с ручной обработкой территорий. Это указывает на то, что использование дронов для таких целей является одним из современных подходов к борьбе с переносчиками заболеваний.

В целом, лихорадка денге является острым вирусным заболеванием, характеризующимся интоксикацией, сыпью, увеличением лимфатических узлов и высокой температурой, а в тяжелых случаях может приводить к кровотечениям и критическому падению кровяного давления. При этом от человека к человеку вирус не передается, а только через укусы комаров. Специфических средств лечения и вакцины от лихорадки денге не существует, поэтому основное внимание уделяется профилактике и борьбе с комарами. Роспотребнадзор сообщал о разработке быстрого теста для диагностики этого заболевания, однако это не заменяет необходимость предотвращения заражения.