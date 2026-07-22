Филиппинские лодки протаранили катер Береговой охраны Китая
Экипаж филиппинского судна протаранил патрульный катер Береговой охраны КНР близ рифа Жэньай-Цзяо в Южно-Китайском море, сообщает китайское агентство «Синьхуа».
Две лодки, атаковавшие китайский катер, были спущены с сидящего на мели филиппинского военного корабля BRP Sierra Madre. По информации агентства, люди на лодках «атаковали сотрудников китайских правоохранительных органов веслами, длинными шестами и другими инструментами».
МИД КНР обвинил Филиппины в провокациях и разжигании конфликта на море. По словам представителя китайского МИД Линь Цзяня, подобное происходит «каждый раз, когда Китай и Филиппины собираются наладить диалог». В подстрекательстве в Пекине подозревают США.
Жэньай-Цзяо входит в рифовое образование Наньша-Куньдао, которое Китай считает своей территорией. На него также претендуют Филиппины.
Инциденты со столкновениями судов между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море, особенно в районе рифа Жэньай (Вторая отмель Томаса) и рифа Скарборо (Хуанъянь), являются регулярными и продолжаются десятилетиями. Китай считает эти территории своими и часто использует свои корабли береговой охраны и так называемое морское ополчение для патрулирования и блокирования филиппинских судов, которые Манила отправляет для доставки припасов и ротации личного состава на севшее на мель судно BRP Sierra Madre.
Китай обвиняет Филиппины в нарушении своего суверенитета, в то время как Филиппины заявляют о необходимости обеспечения своих прав на судоходство и доступ к рыболовным богатствам. Данная напряженность усугубляется поддержкой США Филиппин, с которыми у Вашингтона есть Договор о взаимной обороне. Китай расценивает действия США, включая размещение ракет средней дальности на Филиппинах и совместные военные учения, как подстрекательство и попытки дестабилизации региона.
В целом, Южно-Китайское море является одним из самых спорных регионов в мире, на который также претендуют Вьетнам, Малайзия и Бруней. Международный трибунал в Гааге в 2016 году признал претензии Китая на «линию девяти пунктиров» безосновательными, но Пекин это решение не признает. Конфликт остается постоянным источником напряженности, и любая эскалация может привести к серьезным геополитическим последствиям.