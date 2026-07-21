ВС РФ ударили по газоперерабатывающей установке в Харьковской области

Вооруженные Силы России с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области, сообщили в Минобороны. После удара она вышла из строя.

Кроме того, БПЛА атаковали подстанцию в Сумской области. Ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения, отмечает российское ведомство.