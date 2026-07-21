ВС РФ ударили по газоперерабатывающей установке в Харьковской области
Вооруженные Силы России с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области, сообщили в Минобороны. После удара она вышла из строя.
Кроме того, БПЛА атаковали подстанцию в Сумской области. Ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения, отмечает российское ведомство.
Российские вооруженные силы неоднократно наносили удары по объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, а также по объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Так, ранее Минобороны России заявляло об ударах по объектам газоэнергетического комплекса, газодобывающей отрасли и объектам газопереработки, которые, по утверждению ведомства, обеспечивали работу украинских оборонных предприятий.
В частности, 29 июня 2026 года сообщалось о поражении газораспределительной станции в Харьковской области с применением БПЛА «Герань-2» и «Герань-4», что привело к выходу из строя части резервуаров, установок и цеха по подготовке сырья. Также 5 июля 2026 года заявлялось о применении беспилотника «Герань-4 Сикер» по объекту энергетической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего без электроснабжения остались объекты, использовавшиеся, как утверждалось, украинскими вооруженными формированиями. Эти удары вписываются в общую стратегию воздействия на энергетический и военно-промышленный потенциал Украины.