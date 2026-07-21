Трамп разрешил прямое авиасообщение с Ливаном

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разрешить американским авиакомпаниям летать в Ливан напрямую. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Приятного отдыха!»,— написал господин Трамп. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру США и также снимут ограничения на прямое авиасообщение с Ливаном.

Сегодня Дональд Трамп встретился с президентом Ливана Жозефом Ауном. По словам американского президента, господин Аун проделал отличную работу, чтобы изменить свою страну. Запрет на прямое авиасообщение между странами действовал с середины 1980-х из-за активности «Хезболлы».