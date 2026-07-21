Трамп разрешил прямое авиасообщение с Ливаном
Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации разрешить американским авиакомпаниям летать в Ливан напрямую. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Приятного отдыха!»,— написал господин Трамп. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру США и также снимут ограничения на прямое авиасообщение с Ливаном.
Сегодня Дональд Трамп встретился с президентом Ливана Жозефом Ауном. По словам американского президента, господин Аун проделал отличную работу, чтобы изменить свою страну. Запрет на прямое авиасообщение между странами действовал с середины 1980-х из-за активности «Хезболлы».
Решение Дональда Трампа восстановить прямое авиасообщение с Ливаном является частью его усилий по миротворчеству, которые включают завершение нескольких конфликтов и урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Ранее он заявлял, что работает со всеми сторонами в регионе для достижения мира и что США впервые за три тысячи лет достигли мира на Ближнем Востоке.
Это решение также происходит на фоне недавних попыток администрации Трампа урегулировать отношения между Ливаном и Израилем, выступая посредником в переговорах, касающихся прекращения огня и демилитаризации «Хезболлы». Президент США Дональд Трамп ранее в апреле 2026 года сообщал о переговорах лидеров Израиля и Ливана, которые должны были пройти впервые за 34 года. США оказывают давление на Ливан, чтобы тот разоружил «Хезболлу», обещая взамен прекращение израильских ударов и вывод войск из южных районов.