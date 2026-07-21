Минцифры представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило проект доктрины развития системы противодействия киберпреступлениям. Документ разработан совместно с другими ведомствами и определяет приоритеты, цели, задачи и основные направления в этой сфере.
Предполагается, что технологическая основа доктрины будет подготовлена до 2030 года, тогда же начнется поэтапное внедрение механизмов противодействия. Развивать и совершенствовать эти механизмы будут до 2035 года.
О каких именно мерах идет речь, не указано. Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ожидается, что по ним будут разрабатывать новые нормативно-правовые акты. Минцифры подчеркивает, что после общественного обсуждения в документ могут внести изменения.
Представленный проект доктрины по борьбе с киберпреступностью является частью более широких усилий Правительства РФ по противодействию киберугрозам, которые включают разработку пакетов антифрод-мер и создание комплексных систем защиты. Ранее Минцифры анонсировало второй пакет мер по борьбе с киберпреступниками, который включал около 20 инициатив, в том числе самозапреты для граждан и новые требования для операторов связи, а также предусматривал административную и уголовную ответственность за мошеннические операции. В свою очередь, Правительство России разрабатывает единую государственную информационную систему «Антифрод», которая обеспечит совместную работу банков, операторов связи, цифровых платформ и правоохранительных органов для пресечения цифровых преступлений.
Основной целью этих мер является создание многоуровневой системы защиты граждан в цифровой среде и повышение эффективности противодействия мошенническим схемам. В частности, Минцифры обсуждает с банками, операторами связи и IT-отраслью разделение ответственности за реагирование на кибератаки, а также планирует объединение систем «Антифрод», «Антифишинг» и банковских сервисов, чтобы обеспечить оперативный обмен данными между всеми участниками и предупреждать о выявленных мошеннических схемах. Ожидается, что эти меры помогут значительно снизить уровень мошенничества, хотя эксперты отмечают, что всегда появляются новые схемы, а текущие инициативы не лишены вопросов, касающихся, например, ответственности за утечки данных.