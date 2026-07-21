В Екатеринбурге 23 июля пройдет конференция в честь ПСБ чемпионата по легкой атлетике

23 июля на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная началу ПСБ чемпионата России по легкой атлетике. В ней примут участие председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, главный тренер сборной России по легкой атлетике Светлана Абрамова и ведущие легкоатлеты России.

На пресс-конференции будет обсуждаться международное положение российской легкой атлетики и подача иска ВФЛА в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии. В пресс-конференции также будут участвовать тренер сборной России по легкой атлетике Райан Фреклтон, член сборной России по легкой атлетике Полина Кнороз, член сборной России по легкой атлетике Валерий Пронкин и президент Федерации легкой атлетики Египта Хатем Эльсайед Али Ахмед Фуда.

Чемпионат пройдет с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. В соревнованиях участвуют около 700 атлетов из 50 регионов России, в том числе юные спортсмены. В программе — 23 дисциплины. Будет разыграно 44 комплекта наград.