ЦБ поднял официальный курс доллара до максимума за три месяца
Банк России установил официальный курс доллара на 22 июля на уровне 78,55 руб., повысив его на 24 копейки. Это максимум почти за три с половиной месяца: последний раз курс был выше 8 апреля, когда доллар стоил около 78,75 рубля.
Кроме доллара, регулятор увеличил официальный курс евро на 20 копеек — до 89,76 руб., и китайского юаня на 4 копейки — до 11,61 руб. Для сравнения, на 20 июля доллар стоил 78,32 руб., евро — 89,55 руб., а юань показал небольшой рост до 11,57 руб.
Официальные курсы иностранных валют, которые устанавливает Банк России, используются для расчетов по финансовым инструментам, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро. Значения базируются на котировках Московской биржи с учётом торгов предыдущего дня.