Парламент Молдовы одобрил программу правительства во главе с Василе Тофаном
Молдавский парламент выразил вотум доверия новому кабинету министров во главе с финансистом Василе Тофаном. Его поддержали 52 депутата от «Партии действия и солидарности» и два — от фракции «Альтернатива». Оппозиционные партии воздержались либо проголосовали против.
Пост вице-премьера по европейской интеграции займет Кристина Герасимова, министра иностранных дел — Михай Попшой, министра экономического развития и цифровизации — Евгений Осмокеску, министра инфраструктуры и регионального развития — Владимир Боля, реинтеграции — Валериу Киверь. Министром обороны по-прежнему будет Анатолий Носатый.
Правительственная программа, которую представил господин Тофан, называется «Европейская экономика, эффективное государство». Он выделил пять приоритетов, главный из которых — вступление в Евросоюз. Василе Тофан намерен завершить переговоры о евроинтеграции страны уже к 2028 году. Для этого новое правительство будет стремиться открыть все шесть переговорных кластеров уже в этом году.
Утверждение нового кабинета министров во главе с Василе Тофаном продолжает курс Молдавии на евроинтеграцию, активно поддерживаемый президентом Майей Санду и правящей партией «Действие и солидарность». Этот курс выражается в стремлении закрепить вступление в Европейский союз в конституции страны, решение о чем принял Конституционный суд Молдавии. В рамках этой стратегии 20 октября 2024 года был проведен конституционный референдум о вступлении в ЕС, который совпал с президентскими выборами.
Процесс евроинтеграции Молдавии, получившей статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, сопровождается денонсацией соглашений в рамках СНГ. Так, в апреле 2026 года парламент Молдавии одобрил проект денонсации устава СНГ, считая это важным шагом на пути к вступлению в Евросоюз. Оппозиционные силы Молдавии выступают против вступления в ЕС, настаивая на сближении с Россией и Евразийским экономическим союзом, и оспаривают итоги референдума о евроинтеграции.