Дума приняла закон об отказе в обратном выкупе российских компаний иностранцами
Госдума приняла закон, позволяющий отказывать ушедшим из РФ недружественным иностранным инвесторам в исполнении опциона на обратный выкуп проданных ими компаний. Такое ограничение может быть введено в судебном порядке при соблюдении ряда условий и независимо от того, обращался ли иностранный инвестор к новым российским владельцам по поводу выкупа.
Специалисты считают, что прекращение права на обратный выкуп не станет массовым: у многих иностранных инвесторов уже истекли или истекают сроки опционов (правкомиссия рекомендовала делать их двухлетними).
Однако ценность механизма для нынешних собственников заключается в возможности прекращения обязательств, которые могут ограничивать их права как владельцев: например, если договор с ушедшим иностранным инвестором содержал запрет продажи доли третьим лицам без согласия.
Подробности — в материале «Тариф ''Невозвратный''».
Решение об ограничении обратного выкупа иностранными компаниями российских активов является частью более широкой политики регулирования условий их ухода и возможного возвращения на российский рынок, начавшейся в 2022 году на фоне санкций. Законодательство последовательно ужесточается, чтобы предотвратить массовый уход зарубежных инвесторов и создать барьеры для тех, кто покинул страну "хамски", игнорируя обязательства.
Ранее условия выхода иностранных компаний из российских активов неоднократно менялись. Например, в 2023 году был введен обязательный "добровольный взнос" в бюджет, а также требования к дисконту при продаже. Также были ограничены сроки действия опционов на обратный выкуп, как правило, до двух лет. Однако, несмотря на эти меры, интерес к возвращению в Россию у иностранных компаний остается низким. Власти также намерены защищать стратегически важные отрасли и отечественных производителей, которые заняли ниши после ухода западных брендов. Некоторые меры касаются даже интеллектуальной собственности, чтобы не позволить значимым для России товарным знакам и патентам оказаться вне российского контроля.