Дума приняла закон об отказе в обратном выкупе российских компаний иностранцами

Госдума приняла закон, позволяющий отказывать ушедшим из РФ недружественным иностранным инвесторам в исполнении опциона на обратный выкуп проданных ими компаний. Такое ограничение может быть введено в судебном порядке при соблюдении ряда условий и независимо от того, обращался ли иностранный инвестор к новым российским владельцам по поводу выкупа.

Специалисты считают, что прекращение права на обратный выкуп не станет массовым: у многих иностранных инвесторов уже истекли или истекают сроки опционов (правкомиссия рекомендовала делать их двухлетними).

Однако ценность механизма для нынешних собственников заключается в возможности прекращения обязательств, которые могут ограничивать их права как владельцев: например, если договор с ушедшим иностранным инвестором содержал запрет продажи доли третьим лицам без согласия.

Подробности — в материале «Тариф ''Невозвратный''».