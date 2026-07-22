Лес освоят без пересчета

В Лесной кодекс внесены поправки, которые позволят федеральному центру сэкономить на лесоустройстве, а бизнесу — ускорить реализацию своих инвестпроектов. Согласно принятым Госдумой изменениям, регионы смогут финансировать мероприятия по лесоустройству, не вошедшие в соответствующий федеральный план, при этом запрет на аренду участков с устаревшей таксацией (оценкой) будет отменен. Такие лесные земли предприниматели смогут получить в пользование при условии обязательного проведения таксации за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Госдума на заседании 21 июля одобрила во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ. В частности, изменения дают регионам право финансировать мероприятия по лесоустройству участков, не вошедших в соответствующий федеральный план. Поправки также касаются таксации лесов, прежде всего, в зоне их интенсивного освоения — сейчас заготовка древесины в случае, если таксация леса проведена более десяти лет назад, запрещена. Теперь же арендатор будет обязан за свой счет провести оценку в течение двух лет после истечения этого десятилетнего срока актуальности данных или заключения договора аренды. Неисполнение условия станет основанием для досрочного расторжения договора.

Принятый закон облегчит использование лесных ресурсов, обеспечивая регулярное обновление данных о лесах самими пользователями в процессе хозяйственной деятельности.

Сейчас актуальность материалов лесоустройства по эксплуатационным и защитным лесам составляет 16,5%, в зоне интенсивного освоения — 50%. По оценке Рослесхоза, для актуализации сведений о лесах только в зоне интенсивного использования лесов (404 млн га) до 2030 года необходимо ежегодное финансирование в размере примерно 10 млрд руб. Для сравнения: план лесоустроительных работ на 2025 год охватывает 7,3 млн га и «стоит» 2,3 млрд руб.

Принятыми поправками понятие «расчетная лесосека» заменят на «допустимый ежегодный объем изъятия древесины», а таксация будет жестко регламентирована новой лесоустроительной инструкцией, которая определяет периодичность работ в зависимости от зон освоения лесов (интенсивная, перспективная, экстенсивная). Приоритет при этом отдается зонам интенсивного освоения.

Ко второму чтению в документ были неожиданно включены поправки, касающиеся сплошных рубок леса. В частности, запрет на них при строительстве капитальных строений из текста исключили. Вместо него в Лесном кодексе сразу в нескольких статьях появится право на «расчистку от лесных насаждений».

В Рослесхозе “Ъ” пояснили, что закон позволит вовлечь в оборот больше лесных участков, а также увеличит объем актуальных данных о лесных ресурсах. В ведомстве напомнили, что с 2022 года лесоустройство передано на федеральный уровень и работы могут проводить инженеры-таксаторы ФГБУ «Рослесинфорг» (подведомственное Рослесхозу), включенные в реестр аттестованных специалистов. Все данные структурируются и загружаются во ФГИС лесного комплекса, «соответственно, рисовать отчеты для галочки не получится», отметили в Рослесхозе.

Закон создает возможность включения в хозяйственный оборот участков, до которых у государства «не доходят руки», говорит директор практики Strategy Partners Валентин Гаврилов. «Учитывая ситуацию с госбюджетом и хроническое недофинансирование лесоустроительных работ, многие лесные участки не используются»,— отмечает он. С одной стороны, по словам эксперта, новация создает бизнесу дополнительные расходы на таксационные работы, с другой — возможность экономии на логистике за счет использования более удобно расположенных лесных участков. У многих игроков маржа продаж по пиломатериалам — менее 5%, а то и отрицательная. Поэтому «возможность переключения на более близко расположенные деляны может быть важным фактором выживания», говорит эксперт.

Основной риск, отмечает член правления и вице-президент компании «Сегежа Групп» Николай Иванов,— сможет ли Рослесхоз и подведомственные ему учреждения вовремя и на должном уровне организовать выполнение работ по лесоустройству. «Рослесинфорг» остается единственным их исполнителем, и в отсутствие достаточного количества аттестованных таксаторов, техники, необходимой для проведения дистанционного мониторинга и полевых работ, ему просто может не хватить ресурсов для выполнения запросов арендаторов, считает Николай Иванов.

Анна Королева