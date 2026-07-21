Пашинян сравнил историю Армении с бьющейся о стекло птицей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в Telegram-канал видео с птицей, которая не может выбраться из помещения с открытой дверью. Ее действия он сравнил со своей страной и ее историей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На видео господин Пашинян говорит, что птица залетела в помещение и не может выбраться из него уже почти восемь часов — она видит перед собой окно и бьется об него. Он показал, что в нескольких метрах от птицы есть открытая дверь, и добавил, что она не замечает ее.

«Единственный способ для нашей птицы выбраться — это отказаться от этой логики … и выбрать другой путь. И, по сути, это то, что нужно знать о нашей истории»,— сказал он. Само видео он подписал словами: «Об уроках истории: неожиданные параллели».