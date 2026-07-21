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Самая большая площадка для выгула собак открылась в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыли крупнейшую площадку для выгула собак площадью 1,75 тыс. кв. м. Новое пространство появилось в Железнодорожном районе — на перекрестке проезда Теплоходного и проспекта Седова, сообщили в администрации города.

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Фото: Администрация Екатеринбурга

Фото: Администрация Екатеринбурга

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Фото: Администрация Екатеринбурга

Фото: Администрация Екатеринбурга

Территорию оборудовали по просьбе жителей. По словам мэра Алексея Орлова, ранее на этом месте находилась незаконная стоянка для автомобилей.

Благоустройство территории проводилось в два этапа: первый завершили в декабре 2025 года. Новая площадка разделена на две зоны — для выгула собак крупных пород, и для мелких и средних пород. На территории установили специальные снаряды для дрессировки, а также оборудовали входной тамбур, который должен предотвратить случайный выход животных за пределы площадки.

Для Железнодорожного района это уже четвертая специализированная площадка для выгула собак. В 2022 году такое пространство появилось на перекрестке улиц Шевченко и Восточной, в 2023 году — на улице Одинарке, а в 2024 году — на улице Софьи Перовской.

В настоящий момент специальные площадки для выгула собак расположены во всех районах Екатеринбурга. В ведении муниципалитета находятся 23 такие территории, за их содержанием и уборкой следят городские службы.

Полина Бабинцева

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