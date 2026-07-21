Boeing просит власти США оказать давление на EC из-за кредита €3 млрд для Airbus

Компания Boeing попросила правительство США оказать давление на Евросоюз в связи с кредитом €3 млрд, который власти ЕС выделили для Airbus. Как сообщает Reuters, Boeing «требует добиться прозрачности в отношении кредита для Airbus».

В письме торговому представителю США Джеймисону Гриру, с которым ознакомилось Reuters, компания Boeing заявила, что была удивлена объявлением Европейского инвестиционного банка (ЕС) от 29 июня о предоставлении крупнейшего в истории корпоративного кредита для компании Airbus. Компания попросила торгового представителя США запросить у ЕС «полный отчет об условиях этого кредита» и объяснить, соответствует ли он двустороннему соглашению 2021 года. Документ предусматривает «открытый и прозрачный процесс» касательно государственных субсидий.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, было заключено между Boeing и Airbus после юридических споров во Всемирной торговой организации по поводу государственных субсидий на авиаперевозки. 6 июля срок действия соглашения истек, однако его продлили на неопределенный срок, поскольку обе стороны заявили, что не хотят возобновлять торговые войны.

В ответ на обращение Boeing торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что «очень внимательно» изучит этот вопрос. «Мы не можем мириться с ситуацией, когда компании могут не работать по рыночным законам, из-за чего Boeing вынужден работать и конкурировать с Airbus, получающим несправедливые кредиты,— сказал господин Грир.— Если Европейский союз предоставляет несправедливые кредиты, то мы должны это исправить и решить проблему».

Евгений Хвостик