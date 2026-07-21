Трамп: США решат проблему возможной блокады Красного моря хуситами
Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную морскую блокаду Саудовской Аравии со стороны йеменского движения хуситов. По его словам, пока такая блокада не началась, но если это случится, Соединенные Штаты примут необходимые меры, чтобы решить возникшую проблему.
Фото: Mark Schiefelbein / AP
Во время общения с журналистами на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном Трамп заявил: «Пока никакой блокады нет. Она возможна. Но если что-то подобное произойдет, мы с этим разберемся». Американский лидер также напомнил, что США уже предпринимали операции против хуситов, после чего от них долго не поступало никаких угроз.
Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в агрессивной политике в отношении Йемена и заявил о начале морской блокады королевства. Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что блокада распространяется не только на суда Саудовской Аравии, но и на весь морской транспорт, связанный с ее портами. По информации СМИ, действия хуситов стали ответом на блокаду портов в Йемене и атаку на аэропорт в Сане.
Йеменские хуситы являются шиитским политическим и военным движением, которое контролирует север Йемена и столицу страны. С осени 2023 года хуситы начали активно атаковать торговые и военные суда в Красном море с помощью ракет и беспилотников. Эти действия были заявлены как поддержка палестинского движения «Хамас» и направлены против судов, связанных с Израилем, а также с США и Великобританией.
В ответ на эти атаки США и их союзники с декабря 2023 года проводят операции по обеспечению свободы судоходства в Красном море. В частности, была запущена многонациональная миссия «Страж процветания». США и Великобритания систематически наносят удары по позициям хуситов в Йемене, чтобы пресечь угрозы судоходству. Хуситы отвечают увеличением интенсивности атак, а их действия привели к значительному сокращению грузоперевозок через Красное море, ударам по инфраструктуре Йемена, а также к повреждению подводных интернет-кабелей. Эти атаки существенно повлияли на мировую торговлю и доходы стран региона, таких как Египет.