Трамп: США решат проблему возможной блокады Красного моря хуситами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможную морскую блокаду Саудовской Аравии со стороны йеменского движения хуситов. По его словам, пока такая блокада не началась, но если это случится, Соединенные Штаты примут необходимые меры, чтобы решить возникшую проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

Во время общения с журналистами на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном Трамп заявил: «Пока никакой блокады нет. Она возможна. Но если что-то подобное произойдет, мы с этим разберемся». Американский лидер также напомнил, что США уже предпринимали операции против хуситов, после чего от них долго не поступало никаких угроз.

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси обвинил Саудовскую Аравию в агрессивной политике в отношении Йемена и заявил о начале морской блокады королевства. Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что блокада распространяется не только на суда Саудовской Аравии, но и на весь морской транспорт, связанный с ее портами. По информации СМИ, действия хуситов стали ответом на блокаду портов в Йемене и атаку на аэропорт в Сане.