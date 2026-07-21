Бизнес просит льготные кредиты на покупку помещений для ПВЗ
Предприниматели рассчитывают убедить власти поддержать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) через льготную коммерческую ипотеку на покупку помещений. Программа может быть ориентирована на объекты в городах с населением до 100 тыс. человек. Собственные площади позволят предпринимателям снизить расходы: сейчас для них арендные платежи — это основная статья расходов.
Схема МАРПМ предлагает субсидирование ставки до 5–7%. Максимальная сумма займа составит 5 млн руб., речь должна идти о помещениях до 50 кв. м. Обязательное условие выдачи — работа в течение одного года. На поддержку 10 тыс. владельцев ПВЗ, по подсчетам ассоциации, потребуется 3,3–3,9 млрд руб. в год.
Подробности — в материале «Под торговлю подводят ипотеку».
Потребность бизнеса в льготных кредитах для покупки недвижимости актуальна, поскольку коммерческое кредитование может быть дорогим, а собственные площади позволяют снизить издержки. В целом, льготное кредитование является широко используемым инструментом государственной поддержки для предпринимателей, включая малый и средний бизнес, и такие программы постоянно совершенствуются и расширяются.
Значительная часть выдаваемых в России кредитов для предпринимателей приходится на льготные программы. Например, в первом квартале 2021 года в Пермском крае более половины кредитов малому и среднему бизнесу были льготными, а в целом по СКФО за девять месяцев 2025 года предприятия получили более 31 млрд рублей льготных средств. Власти активно используют льготные кредиты для поддержки различных отраслей и регионов, включая новые субъекты РФ, и это стимулирует рост инвестиционной активности.