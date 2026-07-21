Бизнес просит льготные кредиты на покупку помещений для ПВЗ

Предприниматели рассчитывают убедить власти поддержать владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) через льготную коммерческую ипотеку на покупку помещений. Программа может быть ориентирована на объекты в городах с населением до 100 тыс. человек. Собственные площади позволят предпринимателям снизить расходы: сейчас для них арендные платежи — это основная статья расходов.

Схема МАРПМ предлагает субсидирование ставки до 5–7%. Максимальная сумма займа составит 5 млн руб., речь должна идти о помещениях до 50 кв. м. Обязательное условие выдачи — работа в течение одного года. На поддержку 10 тыс. владельцев ПВЗ, по подсчетам ассоциации, потребуется 3,3–3,9 млрд руб. в год.

Подробности — в материале «Под торговлю подводят ипотеку».