Яйца довели до третьего пожизненного

В Ульяновской области Азату Шайдуллову, лидеру ОПГ, которая на рубеже 90-х и 2000-х годов запугиванием и убийствами пыталась подмять под себя оптовую торговлю куриными яйцами в регионе, грозит третий пожизненный срок за заказное убийство директора Центрального рынка Ульяновска, совершенное 26 лет назад. По данным следствия, непосредственный исполнитель убийства покончил с собой в 2024 году из-за больших долгов. Второй соисполнитель был уверен, что его уже не найдут, и стал заниматься выращиванием цветов. Основой для полного раскрытия убийства стали новые показания прежде молчавших свидетелей и данные экспертизы. Обвиняемые вину не признают. Адвокаты от комментариев отказываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закованного в цепи Азата Шайдуллова привезли из колонии на допрос в Ульяновск. Ему грозит третий пожизненный срок

Фото: фото УМВД России по Ульяновской области Закованного в цепи Азата Шайдуллова привезли из колонии на допрос в Ульяновск. Ему грозит третий пожизненный срок

Фото: фото УМВД России по Ульяновской области

Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело о резонансном заказном убийстве директора Центрального рынка областного центра, совершенном более 26 лет назад, сообщила во вторник прокуратура региона.

Обвиняемые — заказчик убийства Азат Шайдуллов, установивший в регионе в конце 90-х годов прошлого века криминальный контроль в сфере продажи куриных яиц, а также один из исполнителей — Ильгиз Мухаметжанов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и совершении заказного убийства по предварительному сговору группой лиц по найму из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Речь идет о совершенном 14 марта 2000 года резонансном убийстве директора Центрального рынка Ульяновска Михаила Мартынова. Тогда заказчики и исполнители так и не были установлены, возможные свидетели отказывались давать показания. Теперь, как пояснили «Ъ» тщательная работа следователей СУ СКР и УМВД, новые показания свидетелей и ряд экспертиз позволили раскрыть преступление, найти исполнителей и заказчика убийства.

Следствие установило, что заказчиком убийства стал все тот же Азат Шайдуллов 1967 года рождения по кличке Бегемот. В конце 90-х годов прошлого века и в начале 2000-х его называли «яичным королем». До 2003 года он был официальным дилером ОГУП «Ульяновскптицепром», но добиться продления контракта не смог. К тому времени губернатор региона Владимир Шаманов объединил в «Ульяновскптицепром» все государственные птицефабрики региона. Понимая, какая большая выгода ушла из его рук, Шайдуллов обиделся и создал ОПГ из 11 человек, которая стала запугивать клиентов ОГУП и руководителей птицефабрик. Дилеров избивали бейсбольными битами и кастетами, заставляя отказаться от яичного бизнеса, под самарские фуры с яйцами подкладывали взрывные устройства. В марте 2003 года банда избила у дверей квартиры директора «Ульяновскптицепрома» Сергея Васина и его супругу. В октябре 2003 года преступники сожгли дом, баню и гараж директора птицефабрики «Ульяновская» Александра Лебедева. Устраивались диверсии на птицефабриках — подсыпали яд в корм, чтобы организовать падеж птицы. Одного из несговорчивых предпринимателей убили, предварительно, через любовницу подсыпав ему снотворное, а затем расчленили тело, сожгли голову и руки. Когда члены ОПГ были задержаны, при обысках у них было изъято 16 автоматов Калашникова, шесть пистолетов с глушителями, 12 взрывных устройств, гранаты РГД-5 и Ф-1. В 2007 году за бандитизм и убийства суд приговорил Азата Шайдуллова к 21 году лишения свободы, остальные члены банды — получили от 5,5 до 17 лет колонии.

Находясь в СИЗО по первому уголовному делу, Азат Шайдуллов, желая избавиться от опасных для него показаний, поддерживая связь с подельниками по мобильному телефону, руководил убийством двух свидетелей. В 2008 году он был приговорен за это заказное убийство уже к пожизненному сроку. К еще одному пожизненному сроку он был приговорен в 2024 году за убийство конкурента, совершенное в 1998 году.

Спустя 26 лет ульяновским следователям удалось установить все обстоятельства и заказного убийства директора Центрального рынка. По данным следствия, Азат Шайдуллов в 2000 году хотел вывести подконтрольных ему предпринимателей на Центральный рынок Ульяновска с получением постоянных мест. Он обратился к директору муниципального Центрального рынка Михаилу Мартынову, но получил отказ в предоставлении торговых точек. После этого он принял решение убить администратора и нанял для этого двух своих знакомых — Ильгиза Мухаметжанова и Рамиля Галлиулова, у которых были перед ним большие долги. Он выдал им пистолеты с глушителями, пообещав простить долги и выплатить за исполнение убийства по 2,5 тыс. долларов каждому.

Сообщники установили за директором рынка слежку, разработали план убийства, изучив пути отхода, и 14 марта 2000 года Рамиль Галлиулов, одевшись в форму милиционера, пришел на Центральный рынок, и встретив директора, снова передал ему «послание» Азата Шайделлова о местах для его людей. Получив ожидаемый отказ, он предложил директору пройти в его кабинет «для разговора», где и расстрелял Михаила Мартынова, после чего незаметно покинул здание. Один выстрел был совершен в грудь, второй — контрольный — в голову. Поджидавший его в автомобиле Ильгиз Мухамеджанов отвез киллера в безопасное место. Директор был еще жив, когда его, тяжело раненного, обнаружили в кабинете сотрудники администрации рынка. Однако через три дня он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Киллер Рамиль Галлиулов в 2024 году покончил жизнь самоубийством. По данным его родственников, он повесился из-за долгов.

Между тем, как отмечают источники «Ъ», близкие к правоохранительным органам, Ильгиз Мухаметжанов был уверен, что его уже никто не ищет, дело закрыто. Он стал индивидуальным предпринимателем, проживал в поселке Октябрьском Чердаклинского района Ульяновской области, занимался оптовой торговлей цветами и растениями, выращиванием рассады, содержал небольшой магазинчик цветов, получив кличку Флорист. Задержание весной 2026 года, спустя более четверти века, для него стало большой неожиданностью.

Обвиняемые вину не признают. Адвокаты обвиняемых от комментариев отказались.

Сергей Титов, Ульяновск