«ТризТех» оценили в 12,5 млрд рублей

Стоимость компании «ТризТех», созданной на базе разработчика межсетевого экрана PT NGFW, по итогам оценки на конец прошлого года составила 12,5 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор компании Денис Кораблев.

По его словам, технология PT NGFW была внесена в уставный капитал новой компании. Оценку проводил независимый аудитор, давно сотрудничающий с Positive Technologies.

Кораблев напомнил, что Positive Technologies инвестировала в разработку продукта 750 млн руб. После запуска массовых продаж в ноябре 2024 года PT NGFW за полтора месяца принес 1,2 млрд руб. выручки. «Наш NGFW — первый продукт за историю компании, инвестиции в который отбились даже за неполный год»,— отметил он.

Сейчас развитие «ТризТеха» финансирует материнская компания. По словам главы компании, расходы увеличились из-за формирования полноценной бизнес-инфраструктуры, однако экономика проекта остается положительной.

«Мы не продавали NGFW. Технологию внесли как вклад в уставный капитал новой компании»,— подчеркнул Кораблев. По его словам, оценка в 12,5 млрд руб. отражает уровень разработки, достигнутую долю рынка и потенциал продукта.

Подробнее — в интервью Дениса Кораблева «Ъ».