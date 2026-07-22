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«ТризТех» оценили в 12,5 млрд рублей

Стоимость компании «ТризТех», созданной на базе разработчика межсетевого экрана PT NGFW, по итогам оценки на конец прошлого года составила 12,5 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ» сообщил гендиректор компании Денис Кораблев.

По его словам, технология PT NGFW была внесена в уставный капитал новой компании. Оценку проводил независимый аудитор, давно сотрудничающий с Positive Technologies.

Кораблев напомнил, что Positive Technologies инвестировала в разработку продукта 750 млн руб. После запуска массовых продаж в ноябре 2024 года PT NGFW за полтора месяца принес 1,2 млрд руб. выручки. «Наш NGFW — первый продукт за историю компании, инвестиции в который отбились даже за неполный год»,— отметил он.

Сейчас развитие «ТризТеха» финансирует материнская компания. По словам главы компании, расходы увеличились из-за формирования полноценной бизнес-инфраструктуры, однако экономика проекта остается положительной.

«Мы не продавали NGFW. Технологию внесли как вклад в уставный капитал новой компании»,— подчеркнул Кораблев. По его словам, оценка в 12,5 млрд руб. отражает уровень разработки, достигнутую долю рынка и потенциал продукта.

Подробнее — в интервью Дениса Кораблева «Ъ».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Оценка компаний и их инвестиционных проектов, в том числе связанных с инновационными технологиями, является важным аспектом для определения их стоимости и потенциала. При этом оценка может быть связана с различными критериями, включая актуальность решаемой проблемы, стратегическую значимость проекта, финансовую прозрачность и возможность масштабирования.

В условиях динамичного рынка услуги оценщиков становятся востребованными, особенно когда требуется детальный анализ финансового состояния компании, качества активов, а также коммерческий дью-дилидженс. Кроме того, возрастает спрос на оценку объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов, в том числе для малого и среднего бизнеса.

Сегодня компании, предлагающие инновационные продукты и услуги, оцениваются с учетом их экспертизы и технологических характеристик. Успешные проекты могут генерировать прибыль, однако инвесторы сталкиваются с рисками, связанными с быстрой сменой технологий и несоответствием ожиданий по прибыли с реальными затратами.

Финансирование стартапов и технологических компаний может осуществляться из различных источников, включая государственную поддержку и частные инвестиции. Например, организации из реестра получателей господдержки инновационной деятельности могут автоматически получить статус малых технологических компаний и претендовать на льготы.

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